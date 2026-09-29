Polícia Civil mobiliza cerco no Norte de Minas após ataque a tiros em cruzamento

A Polícia Civil de Minas Gerais intensificou as buscas por dois homens que, em uma motocicleta, atacaram um carro a tiros em um movimentado cruzamento de Montes Claros, no Norte de Minas. A operação busca capturar os responsáveis por ferir um motorista de 22 anos e seu filho, uma criança de apenas 2 anos, em uma ação criminosa registrada por câmeras de segurança.

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O cerco policial na região foi mobilizado logo após o crime, com agentes civis e militares trabalhando em conjunto. As investigações se concentram na análise das imagens e na coleta de depoimentos que possam levar à identificação dos autores e à motivação do ataque.

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Como aconteceu o ataque a tiros?

O crime ocorreu por volta das 15h de segunda-feira, quando o carro da vítima, um Volkswagen Gol, parou em um semáforo no cruzamento das avenidas Mestra Fininha e Deputado Rodrigues. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram, o garupa desceu e efetuou múltiplos disparos contra o veículo antes de fugir com o comparsa.

As imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Após os disparos, o motorista ferido sai do carro, que continua em movimento, desgovernado, e quase atinge a motocicleta dos suspeitos e um ônibus. Em seguida, a dupla acelera e desaparece do local.

Quem são as vítimas e qual o estado de saúde delas?

No veículo estavam três pessoas: o motorista de 22 anos, seu filho de dois anos e outro homem adulto, que não foi localizado após o crime. O condutor foi atingido por um tiro no ombro e socorrido para um hospital da cidade.

A criança não foi atingida pelos disparos, mas sofreu ferimentos na cabeça causados por estilhaços de vidro. De acordo com as informações médicas, pai e filho permanecem internados, com quadro de saúde estável.

O que a polícia está fazendo para encontrar os suspeitos?

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, está realizando uma operação de busca em Montes Claros e cidades vizinhas. O trabalho de inteligência analisa as rotas de fuga possíveis e cruza informações para identificar a placa da motocicleta usada no crime e o perfil dos suspeitos.

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Os investigadores ainda apuram a motivação por trás do atentado. As linhas de investigação preliminares não descartam nenhuma hipótese, desde uma tentativa de execução ligada a desavenças até um possível engano. Depoimentos de testemunhas e da própria vítima são considerados peças-chave para solucionar o caso.