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Eleições com chuva e frio: temperatura despenca 12°C no fim de semana

Depois de dias de calor intenso, ciclone no sul do país muda o tempo; meteorologista alerta para risco de pancadas de chuva fortes a qualquer hora

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JL
Juliana Lima
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Juliana Lima
Repórter
01/10/2026 16:48 - atualizado em 01/10/2026 17:00

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Chuva forte atingiu BH neste domingo (30/08)
Primeiro turno das eleições vai ser com chuva forte e queda nas temperaturas em BH e grande parte do estado, segundo INMET crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O tempo deve mudar no fim de semana de eleições após dias de forte calor. A alteração climática é consequência de um ciclone que atua na Região Sul do Brasil e vai provocar uma queda de até 12°C na temperatura em Belo Horizonte, RMBH e grande parte do estado.

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Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança será significativa. "A previsão é que a gente tenha uma queda de quase 12°C nas temperaturas máximas, entre esta quinta-feira (1/10), quando chega a frente fria, e sábado (3/10)", explica.

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A nebulosidade aumenta já na tarde de hoje e ao longo de sexta-feira (2/10), com pancadas de chuva que podem ser fortes. Gemiacki alerta que é bom redobrar os cuidados. Na sexta, há condições para mais pancadas e a temperatura sobe um pouco.

Para o fim de semana das eleições, a expectativa é de muita nebulosidade e queda nas temperaturas. As máximas devem ficar entre 25°C e 27°C no sábado (3/10) e no domingo (4/10), com possibilidade de chuva a qualquer hora, ventos, raios e trovões.

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As precipitações podem ocorrer de forma contínua ou como pancadas mais intensas. A previsão é válida para Belo Horizonte e grande parte do estado, devendo se estender até a próxima segunda-feira (5/10).

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