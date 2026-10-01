Eleições com chuva e frio: temperatura despenca 12°C no fim de semana

O tempo deve mudar no fim de semana de eleições após dias de forte calor. A alteração climática é consequência de um ciclone que atua na Região Sul do Brasil e vai provocar uma queda de até 12°C na temperatura em Belo Horizonte, RMBH e grande parte do estado.

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Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança será significativa. "A previsão é que a gente tenha uma queda de quase 12°C nas temperaturas máximas, entre esta quinta-feira (1/10), quando chega a frente fria, e sábado (3/10)", explica.

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A nebulosidade aumenta já na tarde de hoje e ao longo de sexta-feira (2/10), com pancadas de chuva que podem ser fortes. Gemiacki alerta que é bom redobrar os cuidados. Na sexta, há condições para mais pancadas e a temperatura sobe um pouco.

Para o fim de semana das eleições, a expectativa é de muita nebulosidade e queda nas temperaturas. As máximas devem ficar entre 25°C e 27°C no sábado (3/10) e no domingo (4/10), com possibilidade de chuva a qualquer hora, ventos, raios e trovões.

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As precipitações podem ocorrer de forma contínua ou como pancadas mais intensas. A previsão é válida para Belo Horizonte e grande parte do estado, devendo se estender até a próxima segunda-feira (5/10).