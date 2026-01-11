Previsão do tempo: veja como fica o clima em BH e MG neste domingo (11/1)
Calorão chega à capital com clima seco; veja como se proteger
O domingo (11/1) em Belo Horizonte (MG) é de sol e calor, bem diferente dos dias anteriores na cidade em que a chuva e o frio dominavam. O dia segue o padrão registrado ontem, que foi de calorão.
Segundo a Defesa Civil, BH tem céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada durante o dia e tempo relativamente seco nas horas mais quentes. Não há possibilidade de chuva.
A temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, às 2h40, na Região de Venda Nova. A máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.
Ciclone extratropical
Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – formou-se no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começou ontem, no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não atingir Minas Gerais.
O sistema se desloca hoje para leste e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). Amanhã, o ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.
"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Segundo a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia é novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.
Quais são as recomendações da Defesa Civil em casos de baixa umidade?
- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).