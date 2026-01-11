Previsão do tempo: veja como fica o clima em BH e MG neste domingo (11/1)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O domingo (11/1) em Belo Horizonte (MG) é de sol e calor, bem diferente dos dias anteriores na cidade em que a chuva e o frio dominavam. O dia segue o padrão registrado ontem, que foi de calorão.

Segundo a Defesa Civil, BH tem céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada durante o dia e tempo relativamente seco nas horas mais quentes. Não há possibilidade de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, às 2h40, na Região de Venda Nova. A máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.

Ciclone extratropical

Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – formou-se no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começou ontem, no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não atingir Minas Gerais.

O sistema se desloca hoje para leste e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). Amanhã, o ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.

"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Segundo a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia é novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.

