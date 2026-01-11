Assine
CALORÃO

Previsão do tempo: veja como fica o clima em BH e MG neste domingo (11/1)

Calorão chega à capital com clima seco; veja como se proteger

Giovanna de Souza
Melissa Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/01/2026 08:37

BH terá dia de sol e baixas umidades neste domingo (11/1)
BH terá dia de sol e baixas umidades neste domingo (11/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O domingo (11/1) em Belo Horizonte (MG) é de sol e calor, bem diferente dos dias anteriores na cidade em que a chuva e o frio dominavam. O dia segue o padrão registrado ontem, que foi de calorão.

Segundo a Defesa Civil, BH tem céu claro a parcialmente nublado, com temperatura elevada durante o dia e tempo relativamente seco nas horas mais quentes. Não há possibilidade de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 16,8°C, às 2h40, na Região de Venda Nova. A máxima pode chegar a 32°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.

Ciclone extratropical

Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – formou-se no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começou ontem, no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não atingir Minas Gerais.

O sistema se desloca hoje para leste e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). Amanhã, o ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.

"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Segundo a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia é novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.

Quais são as recomendações da Defesa Civil em casos de baixa umidade?

  • Hidrate-se durante o dia;
  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
  • Evite frituras;
  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista;
  • Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Tópicos relacionados:

bh calor clima meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

