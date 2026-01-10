Vai chover neste fim de semana em BH? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A primeira semana de janeiro foi bastante chuvosa em Belo Horizonte, mas, segundo a meteorologia, a chuva dará uma trégua na capital neste final de semana. Segundo a Defesa Civil de BH, o dia é de calorão neste sábado (10/1).

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com com temperatura diurna elevada e tempo relativamente seco nas horas mais quentes. Não há possibilidade de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 16,9°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 8,3°C. A a máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Ciclone extratropical

Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – se forma no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começa neste sábado (10/1), no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não deve atingir Minas Gerais.

O sistema se desloca para leste no dia 11 de janeiro e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). No dia 12 de janeiro, este ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.

"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Neste sábado (10/1), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, a previsão indica céu parcialmente nublado e nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 35°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C.

No domingo (11/1), o cenário é semelhante no estado. Segundo a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia será novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.