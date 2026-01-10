Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover neste fim de semana em BH? Confira a previsão

Depois de chuva constante na primeira semana de 2026, capital registrou uma trégua e temperaturas voltaram a subir; confira a previsão completa de BH e Minas

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/01/2026 08:29

compartilhe

SIGA
x
BH vista de cima, céu com nuvens
Depois de muita chuva, o céu em BH volta a ficar ensolarado crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A primeira semana de janeiro foi bastante chuvosa em Belo Horizonte, mas, segundo a meteorologia, a chuva dará uma trégua na capital neste final de semana. Segundo a Defesa Civil de BH, o dia é de calorão neste sábado (10/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com com temperatura diurna elevada e tempo relativamente seco nas horas mais quentes. Não há possibilidade de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 16,9°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 8,3°C. A a máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, à tarde.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Ciclone extratropical

Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – se forma no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começa neste sábado (10/1), no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não deve atingir Minas Gerais.

O sistema se desloca para leste no dia 11 de janeiro e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). No dia 12 de janeiro, este ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.

"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Neste sábado (10/1), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, a previsão indica céu parcialmente nublado e nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 35°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No domingo (11/1), o cenário é semelhante no estado. Segundo a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia será novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.

Tópicos relacionados:

bh calor chuva clima meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay