BH tem máxima de 21°C após dias de calor intenso; entenda o motivo

Em seis dias, Belo Horizonte foi de calor intenso para frio, com queda de temperatura máxima em 13,8°C. No primeiro dia do ano, os termômetros na capital mineira atingiram 34,8°C, registrado na Região de Venda Nova às 13h55, de acordo com a Defesa Civil municipal. Nesta terça-feira (6/1), a máxima registrada foi de 21°C no Hipercentro de BH às 16h, ainda segundo o órgão.

Nesta quarta-feira (7/1), a temperatura deve continuar amena, com máxima prevista de 22°C e mínima de 15°C. Especialistas atribuem o frio em pleno verão à Zona de Convergência do Atlântico Sul.

O meteorologista Danilo Cabral, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a Zona de Convergência do Atlântico Sul provoca uma nebulosidade que dificulta a passagem da radiação solar pelas camadas mais baixas da atmosfera, o que resulta na queda de temperatura. Esse sistema também é responsável pelas chuvas que têm atingido BH e o estado, pois forma um corredor de umidade.

O Inmet define a Zona de Convergência do Atlântico Sul como um corredor de nuvens que corta a faixa central do Brasil da Região Amazônica até o Oceano Atlântico entre o fim da primavera e o verão. "O sistema é resultado do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão em superfície", informa o Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o meteorologista Danilo Cabral, a previsão é que esse sistema se dissipe a partir do próximo sábado (10/1), e que as temperaturas aumentem gradativamente.

Frio no verão

Neste ano, as temperaturas em BH começaram a cair no último domingo (4/1), quando a temperatura máxima na cidade foi de 22,6°C, de acordo com a Defesa Civil municipal. Nos primeiros dias do ano, os termômetros atingiram, respectivamente, 34,8°C, 32,6°C e 28,9°C. Nessa segunda-feira (5/1), a máxima foi de 21,3°C.

Apesar de temperaturas amenas no verão causarem estranhamento, especialmente seguido de dias de calor intenso, Danilo Cabral afirma que as condições não estão discrepantes em relação ao esperado, e que a temperatura está dentro da média do mês.

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, a média de temperatura na capital mineira em janeiro de 2025 foi de 24,1°C. No ano anterior, esse valor foi de 24,5°C. Desde 2016, a menor média de temperatura no primeiro mês do ano foi registrada em 2023, e foi de 22,8°C.

Previsão do tempo

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão para a capital mineira nesta quarta-feira (7/1) é de temperatura máxima de 22 °C e mínima de 15 °C. O dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis raios isolados. A umidade relativa do ar mínima deve ser em torno de 80%, à tarde, segundo o órgão municipal.

Na quinta-feira (8/1), Belo Horizonte deve ter céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com o Inmet. Para quinta-feira, a expectativa do órgão é de aumento na temperatura, com máxima prevista de 28°C e mínima de 17°C.

Para sexta-feira (9/1), até o momento, não há previsão de chuva na capital mineira, apenas de céu parcialmente nublado, segundo o Inmet. Os termômetros podem chegar a 30°C e a mínima prevista é de 17°C.