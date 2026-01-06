BH está em alerta para pancadas de chuva; veja como se proteger

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até a manhã desta quarta-feira (7/1). Segundo o aviso da Defesa Civil da capital, há previsão de precipitações de até 30 milímetros, além de possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) orienta que a população tome alguns cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximas a cursos d’água. Por causa da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores. E ter atenção especial para áreas de encostas e morros.

Risco geológico

Mais cedo, a Defesa Civil renovou o alerta de risco geológico para a capital, que iria até esta terça-feira (6/1). Em razão dos volumes elevados de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações nas próximas horas, todas as regionais da capital mineira permanecem em risco geológico forte até as 10h desta quinta-feira (8/1).

De acordo com a Defesa Civil, o cenário favorece a ocorrência de deslizamentos de terra, desabamentos e quedas de muros, principalmente em áreas com solo encharcado. A recomendação é que a população fique atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, estalos em estruturas, portas e janelas emperradas, inclinação de postes ou árvores e movimentação de terra.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X, Facebook e canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.