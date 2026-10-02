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REGIÃO OESTE

Vídeo: BH registra chuva na tarde desta sexta-feira (2/10)

A capital mineira está sob alerta para precipitações com raios e ventos até amanhã (3/10)

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Estado de Minas
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Repórter
02/10/2026 13:37 - atualizado em 02/10/2026 13:46

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Céu carregado no Bairro Buritis, na Região Oeste
Céu carregado no Bairro Buritis, na Região Oeste crédito: Vera Schimitz/EM/D.A Press

Em meio às altas temperaturas, Belo Horizonte tem registro de chuva na tarde desta sexta-feira (2/10). A possibilidade foi alertada pela Defesa Civil, ainda pela manhã.

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Segundo o órgão municipal, a capital mineira pode registrar pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 70km/h. O aviso é válido até às 8h deste sábado (3)

Já no início da tarde, a Defesa Civil emitiu um indicativo de chuva de intensidade moderada a forte. O comunicado é para o decorrer das próximas duas horas, e foi emitido às 12h58.

Registros feitos pela equipe do Estado de Minas demonstram nuvens escuras no Bairro Buritis, na Região Oeste, e a água caindo. Contudo, até às 13h27, a Defesa Civil não comunicou o registro de precipitação em nenhuma região da cidade.

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Cuidados

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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