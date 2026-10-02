Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja para 69 cidades de Minas Gerais, em decorrência da baixa umidade do ar. O informe vale das 10h35 às 22h30 desta sexta-feira (2/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar de 20% e 12%, o que pode apresentar riscos de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto dos olhos, boca e nariz.

O Inmet orienta que as pessoas, em situações climáticas como essa, bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifique o ambiente. A prática de atividades físicas não é recomendada.

Em caso de necessidade de informações, contatar à Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no 193.

Cidades sob alerta

Os municípios que estão sob alerta do Inmet são:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bocaiúva

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Campo Azul

Capitão Enéas

Catuti

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Cristália

Espinosa

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Lagoa dos Patos

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Salinas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Ubaí

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice