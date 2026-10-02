Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minas
Aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e vale para quase toda essa sexta-feira (2/10)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja para 69 cidades de Minas Gerais, em decorrência da baixa umidade do ar. O informe vale das 10h35 às 22h30 desta sexta-feira (2/10).
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De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar de 20% e 12%, o que pode apresentar riscos de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto dos olhos, boca e nariz.
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O Inmet orienta que as pessoas, em situações climáticas como essa, bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifique o ambiente. A prática de atividades físicas não é recomendada.
Em caso de necessidade de informações, contatar à Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no 193.
Cidades sob alerta
Os municípios que estão sob alerta do Inmet são:
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- Bocaiúva
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Campo Azul
- Capitão Enéas
- Catuti
- Claro dos Poções
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Cristália
- Espinosa
- Francisco Sá
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Lagoa dos Patos
- Lontra
- Luislândia
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montes Claros
- Montezuma
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novorizonte
- Padre Carvalho
- Pai Pedro
- Patis
- Pedras de Maria da Cruz
- Porteirinha
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Salinas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Ubaí
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice