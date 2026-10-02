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ALERTA LARANJA

Umidade do ar pode chegar a 12% em 69 cidades de Minas

Aviso foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e vale para quase toda essa sexta-feira (2/10)

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
02/10/2026 12:52

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Pico de calor recorde em BH altera rotina e dispara consumo de energia
O Inmet recomenda que seja feito o aumento da ingestão de água em tempos secos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja para 69 cidades de Minas Gerais, em decorrência da baixa umidade do ar. O informe vale das 10h35 às 22h30 desta sexta-feira (2/10).

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De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar de 20% e 12%, o que pode apresentar riscos de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto dos olhos, boca e nariz. 

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O Inmet orienta que as pessoas, em situações climáticas como essa, bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifique o ambiente. A prática de atividades físicas não é recomendada. 

Em caso de necessidade de informações, contatar à Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no 193. 

Cidades sob alerta

 Os municípios que estão sob alerta do Inmet são:

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  • Bocaiúva
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasília de Minas
  • Campo Azul
  • Capitão Enéas
  • Catuti
  • Claro dos Poções
  • Cônego Marinho
  • Coração de Jesus
  • Cristália
  • Espinosa
  • Francisco Sá
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • Josenópolis
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagoa dos Patos
  • Lontra
  • Luislândia
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novorizonte
  • Padre Carvalho
  • Pai Pedro
  • Patis
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Porteirinha
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Salinas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Ubaí
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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