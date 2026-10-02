Entrega da nova Carteira de Identidade em Minas pode ser feita pelos Correios

Moradores de Minas Gerais que precisam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) agora contam com a opção de receber o documento em casa, via Correios.

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O serviço, disponível nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e em postos de identificação da Polícia Civil credenciados, visa facilitar o processo para o cidadão, eliminando a necessidade de um segundo deslocamento para a retirada do RG. A comodidade, no entanto, envolve o pagamento de uma taxa postal no momento da solicitação presencial.

A iniciativa moderniza o fluxo de emissão do documento e oferece uma alternativa mais prática para quem tem uma rotina agitada ou dificuldades de locomoção. Ao optar pela entrega, o prazo para recebimento do documento é de até 15 dias úteis, podendo variar conforme a localidade de destino.

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Como funciona a emissão com entrega pelos Correios?

O processo para solicitar a CIN com entrega residencial é realizado presencialmente após o agendamento online. No dia e hora marcados na UAI ou no posto de identificação, o cidadão apresenta os documentos necessários e, ao final do atendimento, informa o desejo de receber o RG em casa. O pagamento da taxa de envio é feito no local, e as formas de pagamento aceitas são informadas durante o atendimento.

Passo a passo para solicitar e receber a CIN em casa

Realize o agendamento prévio para o serviço de emissão de carteira de identidade no portal MG.GOV.BR ou no aplicativo MG App. Compareça à UAI ou ao posto de identificação na data e horário marcados, levando toda a documentação original exigida. Durante o atendimento, informe ao funcionário que deseja receber o documento pelos Correios. Efetue o pagamento da taxa de postagem, conforme as orientações recebidas no local. Aguarde a entrega no endereço informado. O código de rastreio fornecido no ato da solicitação permite acompanhar o envio pelo site dos Correios.

Qual o valor para receber a Carteira de Identidade Nacional em casa?

O valor da taxa de postagem dos Correios para o envio da Carteira de Identidade Nacional deve ser consultado diretamente na unidade de atendimento no momento da solicitação. Este pagamento refere-se exclusivamente ao serviço de entrega e é pago no ato do pedido, não incluindo a taxa de emissão da segunda via do RG, quando aplicável. A primeira via da CIN permanece gratuita para todos os cidadãos.

Quais documentos são necessários para solicitar a CIN?

A lista de documentos exigidos é a mesma tanto para quem retira o documento presencialmente quanto para quem opta pela entrega em domicílio. É fundamental que os documentos estejam em bom estado de conservação, sem rasgos, rasuras ou informações ilegíveis.

Certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (para casados, separados, divorciados ou viúvos), em formato original e legível.

Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Comprovante de residência recente, pois a entrega será feita no endereço informado.

Para segundas vias ou renovações, é recomendável apresentar também a carteira de identidade anterior.

O que fazer se a CIN não chegar no prazo?

Caso a Carteira de Identidade não seja entregue no prazo estipulado, o cidadão deve verificar o status da entrega com o código de rastreio no site dos Correios. Se houver algum problema ou o prazo for extrapolado, é recomendado entrar em contato com a mesma unidade (UAI ou Posto de Identificação) onde a solicitação foi realizada para obter orientações.

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O agendamento para o novo RG continua obrigatório?

Sim, o agendamento prévio continua sendo um requisito indispensável para solicitar a CIN em Minas Gerais. O procedimento deve ser feito exclusivamente por meio dos canais oficiais do governo estadual. A medida organiza o fluxo de atendimento nas UAIs e postos de identificação, evitando longas filas e garantindo que todos os cidadãos sejam atendidos de forma ágil.