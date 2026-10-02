Entrega da nova Carteira de Identidade em Minas pode ser feita pelos Correios
Serviço opcional está disponível nas UAIs e postos credenciados, eliminando a necessidade de retorno para buscar o documento; taxa de postagem é paga no ato da solicitação.
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Moradores de Minas Gerais que precisam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) agora contam com a opção de receber o documento em casa, via Correios.
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O serviço, disponível nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e em postos de identificação da Polícia Civil credenciados, visa facilitar o processo para o cidadão, eliminando a necessidade de um segundo deslocamento para a retirada do RG. A comodidade, no entanto, envolve o pagamento de uma taxa postal no momento da solicitação presencial.
A iniciativa moderniza o fluxo de emissão do documento e oferece uma alternativa mais prática para quem tem uma rotina agitada ou dificuldades de locomoção. Ao optar pela entrega, o prazo para recebimento do documento é de até 15 dias úteis, podendo variar conforme a localidade de destino.
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Como funciona a emissão com entrega pelos Correios?
O processo para solicitar a CIN com entrega residencial é realizado presencialmente após o agendamento online. No dia e hora marcados na UAI ou no posto de identificação, o cidadão apresenta os documentos necessários e, ao final do atendimento, informa o desejo de receber o RG em casa. O pagamento da taxa de envio é feito no local, e as formas de pagamento aceitas são informadas durante o atendimento.
Passo a passo para solicitar e receber a CIN em casa
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Realize o agendamento prévio para o serviço de emissão de carteira de identidade no portal MG.GOV.BR ou no aplicativo MG App.
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Compareça à UAI ou ao posto de identificação na data e horário marcados, levando toda a documentação original exigida.
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Durante o atendimento, informe ao funcionário que deseja receber o documento pelos Correios.
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Efetue o pagamento da taxa de postagem, conforme as orientações recebidas no local.
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Aguarde a entrega no endereço informado. O código de rastreio fornecido no ato da solicitação permite acompanhar o envio pelo site dos Correios.
Qual o valor para receber a Carteira de Identidade Nacional em casa?
O valor da taxa de postagem dos Correios para o envio da Carteira de Identidade Nacional deve ser consultado diretamente na unidade de atendimento no momento da solicitação. Este pagamento refere-se exclusivamente ao serviço de entrega e é pago no ato do pedido, não incluindo a taxa de emissão da segunda via do RG, quando aplicável. A primeira via da CIN permanece gratuita para todos os cidadãos.
Quais documentos são necessários para solicitar a CIN?
A lista de documentos exigidos é a mesma tanto para quem retira o documento presencialmente quanto para quem opta pela entrega em domicílio. É fundamental que os documentos estejam em bom estado de conservação, sem rasgos, rasuras ou informações ilegíveis.
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Certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (para casados, separados, divorciados ou viúvos), em formato original e legível.
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Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
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Comprovante de residência recente, pois a entrega será feita no endereço informado.
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Para segundas vias ou renovações, é recomendável apresentar também a carteira de identidade anterior.
O que fazer se a CIN não chegar no prazo?
Caso a Carteira de Identidade não seja entregue no prazo estipulado, o cidadão deve verificar o status da entrega com o código de rastreio no site dos Correios. Se houver algum problema ou o prazo for extrapolado, é recomendado entrar em contato com a mesma unidade (UAI ou Posto de Identificação) onde a solicitação foi realizada para obter orientações.
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O agendamento para o novo RG continua obrigatório?
Sim, o agendamento prévio continua sendo um requisito indispensável para solicitar a CIN em Minas Gerais. O procedimento deve ser feito exclusivamente por meio dos canais oficiais do governo estadual. A medida organiza o fluxo de atendimento nas UAIs e postos de identificação, evitando longas filas e garantindo que todos os cidadãos sejam atendidos de forma ágil.