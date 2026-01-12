Assine
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nova Carteira de Identidade: onde emitir o documento em Belo Horizonte

Além do processo online, é possível fazer a CIN presencialmente; confira a lista de postos de atendimento na capital mineira e evite filas

12/01/2026 13:55 - atualizado em 12/01/2026 13:55

Nova Carteira de Identidade: onde emitir o documento em Belo Horizonte
A nova Carteira de Identidade Nacional integra CPF como registro único e validação por QR Code, modernizando a identificação civil no país. crédito: @instituto_Geral de Pericias do Rio Grande do Sul Geral

Moradores de Belo Horizonte podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que adota o número do CPF como registro geral único e validação do documento por QR Code.

O agendamento pode ser realizado de forma online, por meio do aplicativo MGapp e do portal do Governo de Minas, ou presencial, nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI).

Onde fazer a CIN presencialmente em BH

Após garantir seu horário por agendamento, basta comparecer ao local escolhido com os documentos necessários. Confira os principais postos na cidade:

  • UAI Praça Sete: Avenida Amazonas, 478, Centro.

  • UAI Barreiro: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro.

  • UAI Venda Nova: Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris.

  • UAI Cidade Administrativa (Servidores): Rod. Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde

Para fazer o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento original, em bom estado de conservação, e o documento de inscrição no CPF.

A fotografia é tirada no momento do atendimento, não sendo necessário levar uma foto impressa. A CIN demora aproximadamente 15 dias para ficar pronta e é entregue pelos Correios.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita para todos os cidadãos. A validade do documento varia conforme a idade: 5 anos para crianças de 0 a 11 anos; 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos; e indeterminada para quem tem 60 anos ou mais. O documento antigo continuará válido em todo o território nacional até 2032.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

