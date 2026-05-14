Onde emitir a nova Carteira de Identidade Nacional em Minas Gerais

Já é possível solicitar, em Minas Gerais, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o registro geral (RG) ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O documento modernizado, com versão física e digital, já está sendo emitido em todo o estado, e a primeira via é gratuita para todos os cidadãos.

O processo para obter a nova identidade começa com o agendamento eletrônico, que pode ser feito pelo aplicativo "Cidadão MG" ou diretamente no site oficial do governo do estado, para organizar o atendimento e reduzir filas nos postos.

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O que muda com a nova identidade?

A principal mudança da CIN é a adoção do CPF como número único de identificação, o que aumenta a segurança, dificultando fraudes, já que antes era possível ter um número de RG diferente em cada estado.

O documento também conta com um QR Code que permite verificar sua autenticidade de forma rápida e segura. Além da versão física em papel de segurança, a identidade fica disponível no aplicativo Gov.br, com a mesma validade legal do documento impresso.

Quem precisa emitir o novo documento?

A troca não é obrigatória de imediato e os documentos de identidade antigos, no modelo de RG, continuam válidos em todo o território nacional até 23 de fevereiro de 2032. A emissão da CIN é exigida apenas para quem precisa de uma segunda via, seja por perda, roubo ou mau estado de conservação do RG atual.

Cidadãos que desejam se adiantar e ter o novo modelo também podem fazer a solicitação a qualquer momento. Vale lembrar que a gratuidade se aplica exclusivamente à primeira emissão da CIN. Quem já possui o novo modelo e precisar de uma segunda via terá que pagar uma taxa.

Passo a passo para emitir a CIN em Minas Gerais

O procedimento para garantir o novo documento é simples e organizado em poucas etapas. Seguir a ordem correta garante que o processo ocorra sem imprevistos.

Agendamento: acesse o aplicativo "Cidadão MG" ou o portal do governo de Minas Gerais para escolher o dia, horário e local mais conveniente para o atendimento presencial. Documentos necessários: no dia agendado, compareça ao local com a certidão de nascimento ou de casamento em via original ou cópia autenticada. É fundamental que o CPF esteja regularizado na Receita Federal. Atendimento presencial: a emissão ocorre nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e nos Postos de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais espalhados pelo estado. Recebimento: após a coleta de dados e da foto, o documento físico é enviado pelos Correios para o endereço cadastrado e a versão digital fica disponível no aplicativo Gov.br assim que a via física é emitida.

A validade da nova identidade varia conforme a idade do titular. Para crianças de 0 a 11 anos, a validade é de 5 anos. Para pessoas de 12 a 59 anos, o documento vale por 10 anos. Já para os cidadãos com 60 anos ou mais, a validade é indeterminada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata