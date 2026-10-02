Mais de 320 cidades mineiras estão sob risco de temporais e alagamentos
Alerta laranja foi divulgado nesta sexta-feira (2/10) pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê chuvas de até 100 milímetros
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta laranja para 325 cidades de Minas Gerais, em decorrência da possibilidade de chuvas durante quase toda esta sexta-feira (2/10).
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De acordo com o órgão, a previsão é de que haja chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O horário que abrange esse informe é das 9h às 23h59.
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A alta precipitação pode resultar em alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que oferecem essas áreas de risco.
O Inmet alerta que as pessoas não tentem enfrentar o mau tempo; observem a alteração nas encostas; e, se possível, desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, as pessoas devem proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Caso necessite de informações, as pessoas podem perguntar para a Defesa Civil no telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no 193.
O que significa as cores dos alertas?
Alerta amarelo: perigo potencial
Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.
Alerta laranja: perigo
O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.
O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.
Alerta vermelho: grande perigo
Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.
Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.
Cidades sob alerta laranja
As cidades que estão sob o informe do Inmet são:
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- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araponga
- Argirita
- Aricanduva
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Baldim
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Oriente
- Bias Fortes
- Bicas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Brás Pires
- Braúnas
- Bugre
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Campanário
- Canaã
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capitão Andrade
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carmésia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Central de Minas
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Coimbra
- Coluna
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Coroaci
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristiano Otoni
- Cuparaque
- Datas
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Guanhães
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Galiléia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Ibertioga
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaverava
- Itueta
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Jequeri
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- José Raydan
- Juiz de Fora
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Leopoldina
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martins Soares
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Miradouro
- Miraí
- Monjolos
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Naque
- Nova Era
- Nova Módica
- Nova União
- Olaria
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Paiva
- Palma
- Passabém
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Piranga
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Presidente Bernardes
- Presidente Kubitschek
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resplendor
- Ressaquinha
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santos Dumont
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serro
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Tumiritinga
- Ubá
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice