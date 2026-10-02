Mais de 320 cidades mineiras estão sob risco de temporais e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta laranja para 325 cidades de Minas Gerais, em decorrência da possibilidade de chuvas durante quase toda esta sexta-feira (2/10).

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De acordo com o órgão, a previsão é de que haja chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O horário que abrange esse informe é das 9h às 23h59.

A alta precipitação pode resultar em alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que oferecem essas áreas de risco.

O Inmet alerta que as pessoas não tentem enfrentar o mau tempo; observem a alteração nas encostas; e, se possível, desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, as pessoas devem proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Caso necessite de informações, as pessoas podem perguntar para a Defesa Civil no telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no 193.

O que significa as cores dos alertas?

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

Cidades sob alerta laranja

As cidades que estão sob o informe do Inmet são:

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Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Aimorés

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araponga

Argirita

Aricanduva

Astolfo Dutra

Ataléia

Baldim

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Oriente

Bias Fortes

Bicas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Brás Pires

Braúnas

Bugre

Caeté

Caiana

Cajuri

Campanário

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capitão Andrade

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carmésia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Central de Minas

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Coluna

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristiano Otoni

Cuparaque

Datas

Descoberto

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Guanhães

Dores do Turvo

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Felício dos Santos

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Guanhães

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Iapu

Ibertioga

Imbé de Minas

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaverava

Itueta

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jampruca

Jequeri

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

José Raydan

Juiz de Fora

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leopoldina

Lima Duarte

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Maripá de Minas

Marliéria

Martins Soares

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Miradouro

Miraí

Monjolos

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Nova Era

Nova Módica

Nova União

Olaria

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paiva

Palma

Passabém

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedro Teixeira

Pequeri

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Presidente Bernardes

Presidente Kubitschek

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resplendor

Ressaquinha

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santos Dumont

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serro

Silveirânia

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tocantins

Tombos

Tumiritinga

Ubá

Ubaporanga

Urucânia

Vargem Alegre

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice