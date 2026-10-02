Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizo

Os moradores de Belo Horizonte devem se preparar para uma virada no tempo nesta sexta-feira (2/10). O calor intenso dos últimos dias dará uma trégua, abrindo espaço para pancadas de chuva que, segundo a Defesa Civil, podem ser fortes e ocorrer a qualquer momento do dia.

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De acordo com a previsão meteorológica, o céu na capital mineira varia de parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima registrada foi de 17,6 °C, enquanto a máxima estimada é de 31 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde, amenizando a sensação de tempo seco, mas ainda em um nível que exige atenção.

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A mudança climática vem acompanhada de um alerta importante: há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. As condições exigem atenção redobrada, principalmente para quem precisa se deslocar pela cidade ao longo do dia.

Confira as temperaturas mínimas em cada regional

As estações meteorológicas da cidade registraram variações de temperatura e sensação térmica durante a madrugada e o início da manhã. Os dados da Defesa Civil mostram um cenário diversificado em diferentes pontos da capital.