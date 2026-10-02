Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA

Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizo

Previsão indica virada no tempo nesta sexta-feira; veja a temperatura mínima registrada e a sensação térmica em cada regional da capital mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/10/2026 07:28 - atualizado em 02/10/2026 07:28

compartilhe

×
Calor dá trégua em BH com alerta para chuva forte, raios e granizo
Crianças se refrescam em fonte em Belo Horizonte durante dias de calor intenso antes da virada no tempo crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Os moradores de Belo Horizonte devem se preparar para uma virada no tempo nesta sexta-feira (2/10). O calor intenso dos últimos dias dará uma trégua, abrindo espaço para pancadas de chuva que, segundo a Defesa Civil, podem ser fortes e ocorrer a qualquer momento do dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a previsão meteorológica, o céu na capital mineira varia de parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima registrada foi de 17,6 °C, enquanto a máxima estimada é de 31 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde, amenizando a sensação de tempo seco, mas ainda em um nível que exige atenção.

Leia Mais

A mudança climática vem acompanhada de um alerta importante: há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. As condições exigem atenção redobrada, principalmente para quem precisa se deslocar pela cidade ao longo do dia.

Confira as temperaturas mínimas em cada regional

As estações meteorológicas da cidade registraram variações de temperatura e sensação térmica durante a madrugada e o início da manhã. Os dados da Defesa Civil mostram um cenário diversificado em diferentes pontos da capital.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay