Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para esta segunda (26/01)

Depois de dias chuvosos, Belo Horizonte pode voltar a registrar pancadas de chuva ao longo desta segunda-feira (26/1). A previsão meteorológica indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.

Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 17,5°C, enquanto a máxima estimada pode chegar a 28°C. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a umidade relativa mínima do ar deve permanecer acima de 45% durante a tarde, índice considerado dentro dos níveis adequados.

As temperaturas mínimas registradas nas regionais de Belo Horizonte foram de 19,1°C no Barreiro, às 6h10; 18,6°C na Centro-Sul, às 5h35; 17,5°C na Oeste, com sensação térmica de 13,7 °C, às 6h; 19,5°C na Pampulha, com sensação térmica de 20,7°C, também às 6h; e 19,6°C em Venda Nova, às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Noroeste, Central Mineira e Região Metropolitana, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com chuva isolada. Nas demais regiões do estado, o tempo segue parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 15 °C e máxima de até 34 °C no estado.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob a suérvisão do subeditor Humberto Santos