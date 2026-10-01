Outubro começa com chuva e temperaturas elevadas em BH

Outubro começa com mudança no tempo em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Após o calor dos últimos dias, as temperaturas máximas caem, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva a partir desta quinta-feira (1º/10). Para o restante do mês, a tendência é de chuvas irregulares e temperaturas elevadas, sem expectativa de uma nova onda de calor intensa até pelo menos 15 de outubro.

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Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda nas temperaturas será significativa. Entre esta quinta-feira e sábado (3/10), a diferença entre as máximas pode chegar a 12°C. A nebulosidade aumenta já nesta quinta-feira, com possibilidade de pancadas de chuva, algumas pontualmente fortes.

Na sexta-feira (2/10), o tempo segue instável, com possibilidade de chuva e períodos de abertura. No sábado e no domingo (4/10), a previsão é de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. As máximas ficam entre 25°C e 27°C no fim de semana.

"A máxima fica aí entre 25°C e 27°C ao longo de todo o final de semana, com muita nebulosidade e com chuva a qualquer hora, tanto aquela chuva mais contínua quanto a chuva de pancada, que pode ser pontualmente intensa", explicou o meteorologista.

A instabilidade deve persistir até o início da próxima semana. Segundo Gemiacki, ainda há previsão de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora na segunda-feira (5/10), com tendência de melhora apenas no fim do dia.

Outubro de temperaturas elevadas

Apesar da mudança prevista para os primeiros dias do mês, outubro tradicionalmente é marcado por temperaturas altas. Conforme Lizandro, o período de transição entre as estações costuma registrar algumas das maiores temperaturas do ano.

Neste ano, porém, a mudança para o período chuvoso parece ter começado antes do habitual. O meteorologista explica que as chuvas, que normalmente ganham força a partir de meados de outubro, já ocorrem na capital e em outras áreas de Minas Gerais.

"Essa precipitação parece mostrar que o período de transição começou um pouco antes. A gente já está com chuvas ocorrendo. Normalmente, seria mais para meados de outubro. Então, a gente está aí com uns 15 dias de antecipação", afirmou.

Segundo ele, uma das possíveis explicações para esse comportamento é a atuação de um El Niño forte. O fenômeno climático altera padrões de circulação atmosférica e pode influenciar a temperatura e a precipitação em diferentes regiões. Gemiacki, no entanto, ressalta que ainda é cedo para atribuir diretamente a antecipação das chuvas ao fenômeno.

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"Até o dia 15 não temos nenhuma perspectiva de uma onda de calor muito intensa. Mas as temperaturas devem ficar elevadas. Aqui na capital, por volta dos 30°C, 32°C, ao longo da próxima semana", disse o meteorologista.