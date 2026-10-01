Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes ganha nova operadora
A partir desta quinta-feira (1º), operação do trem turístico e administração do Complexo Ferroviário passam para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF)
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Depois de 30 anos administrada pela empresa de logística VLI, a Maria Fumaça, que faz o passeio entre Tiradentes e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, ficará sob a responsabilidade de uma nova operadora.
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A operação e a comercialização de ingressos para os passeios, bem como a administração do Complexo Ferroviário, ficarão a cargo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a partir desta quinta-feira (1/9).
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Conforme cronograma estabelecido entre as partes envolvidas no processo de transição operacional, a VLI encerrou, nessa quarta-feira (30/9), sua gestão no Complexo Ferroviário de São João del-Rei e Tiradentes. A empresa de logística operava a Maria Fumaça desde 1996, e saiu de operação após o encerramento do contrato de concessão.
História
A Maria Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes é a mais antiga em operação no Brasil e uma das poucas ainda em operação no mundo, sendo inaugurada em 1881. O passeio entre as duas cidades históricas em um percurso de 12 quilômetros tem duração de 40 minutos.
Além do passeio, o complexo ferroviário oferece atrações como o museu ferroviário e a rotunda, famosa estrutura utilizada para virar as locomotivas no fim da linha, preservando a memória e patrimônio histórico das ferrovias.
Serviço
Os passeios ocorrem às sextas, sábados e domingos.
Saídas de São João del-Rei às 10h e às 14h
De Tiradentes, às 11h30 e às 15h30
Aos domingos, só a primeira saída.
Preços da passagem até 30 de outubro de 2026
1ª Classe - R$ 110
2ª Classe - R$ 90
3ª Classe - R$ 80
Crianças de 0 a 5 anos não pagam
Meia-entrada válida para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência.
Moradores das duas cidades pagam R$ 40 na 3ª Classe
O passeio pode ser feito somente de ida ou de ida e volta, partindo de qualquer uma das duas estações.
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Informações e compra de bilhetes neste link.