Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes ganha nova operadora

Depois de 30 anos administrada pela empresa de logística VLI, a Maria Fumaça, que faz o passeio entre Tiradentes e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, ficará sob a responsabilidade de uma nova operadora.

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A operação e a comercialização de ingressos para os passeios, bem como a administração do Complexo Ferroviário, ficarão a cargo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a partir desta quinta-feira (1/9).

Conforme cronograma estabelecido entre as partes envolvidas no processo de transição operacional, a VLI encerrou, nessa quarta-feira (30/9), sua gestão no Complexo Ferroviário de São João del-Rei e Tiradentes. A empresa de logística operava a Maria Fumaça desde 1996, e saiu de operação após o encerramento do contrato de concessão.







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História



A Maria Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes é a mais antiga em operação no Brasil e uma das poucas ainda em operação no mundo, sendo inaugurada em 1881. O passeio entre as duas cidades históricas em um percurso de 12 quilômetros tem duração de 40 minutos.

Além do passeio, o complexo ferroviário oferece atrações como o museu ferroviário e a rotunda, famosa estrutura utilizada para virar as locomotivas no fim da linha, preservando a memória e patrimônio histórico das ferrovias.

Serviço

Os passeios ocorrem às sextas, sábados e domingos.

Saídas de São João del-Rei às 10h e às 14h

De Tiradentes, às 11h30 e às 15h30

Aos domingos, só a primeira saída.



Preços da passagem até 30 de outubro de 2026

1ª Classe - R$ 110

2ª Classe - R$ 90

3ª Classe - R$ 80

Crianças de 0 a 5 anos não pagam

Meia-entrada válida para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência.

Moradores das duas cidades pagam R$ 40 na 3ª Classe

O passeio pode ser feito somente de ida ou de ida e volta, partindo de qualquer uma das duas estações.

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Informações e compra de bilhetes neste link.