Carnaval de BH 2027: estão abertas as inscrições para os blocos caricatos

As agremiações de Belo Horizonte já podem se inscrever para o Desfile Oficial dos Blocos Caricatos do Carnaval de 2027. O evento está programado para o dia 12 de fevereiro de 2027 e os interessados têm até 16 de outubro de 2026 para garantir a participação.

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As inscrições devem ser feitas presencialmente na Diretoria de Eventos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, térreo, no Centro. O atendimento ocorre de 10h às 12h e de 14h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos.

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Como fazer a inscrição

Para se inscrever, o representante do bloco precisa entregar a ficha de inscrição preenchida, a documentação exigida no regulamento e a ficha de verificação do representante. Ao assinar os documentos, o bloco assume o compromisso de respeitar todas as regras. O regulamento na íntegra pode ser acessado no site: dom-web.pbh.gov.br.

Após a validação dos documentos, a Belotur fornecerá um “Comprovante de Inscrição Habilitada”. Blocos que não se inscreverem no prazo ou não forem habilitados não poderão participar do desfile nem solicitar auxílio financeiro.

Existe uma segunda etapa para entrega de materiais. Até 21 de janeiro de 2027, os blocos devem apresentar 20 cópias da sinopse do samba, a gravação da música em pen drive e quatro cópias impressas da letra.

Auxílio financeiro e prestação de contas

A Belotur destinará um total de R$ 811.320,00 em auxílio financeiro para os blocos caricatos. O valor é dividido da seguinte forma:

Grupo Especial: R$ 104.800,00 para cada bloco habilitado.

Grupo de Acesso: R$ 38.860,00 para cada bloco habilitado.

Para solicitar o recurso, é preciso entregar a documentação específica na Gerência de Licitações, Contratos e Convênios da Belotur, no 9º andar do mesmo endereço, também até 16 de outubro de 2026. O dinheiro deve ser usado exclusivamente para despesas do desfile.

A prestação de contas é obrigatória e deve ser enviada por e-mail até 22 de março de 2027. Serão aceitos apenas comprovantes de despesas realizadas entre 1º de agosto de 2026 e 22 de março de 2027. O bloco que não comprovar o uso correto dos recursos terá que devolver o valor com multa de 10% e ficará suspenso de editais por dois anos.

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Organização dos grupos em 2027

O Grupo Especial será formado por até sete blocos, incluindo os seis que participaram do concurso de 2026 e o bloco que desfilou no grupo B no mesmo ano. Já o Grupo de Acesso será composto pelos demais blocos devidamente inscritos e habilitados.