Escolas de samba de BH terão 2 dias de desfiles e mais investimento em 2027

Os tradicionais desfiles das escolas de samba da capital mineira terão novidades no Carnaval 2027. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou uma ampliação de 10,4% no investimento total destinado às agremiações, que chegará a R$ 3.301.980. Além disso, o calendário dos desfiles foi ampliado e ocorrerá durante dois dias, um a mais que a programação dos anos anteriores.

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A programação ocorrerá no fim-de-semana seguinte ao feriadão de Carnaval. Em 12 de fevereiro, ocorrerão as apresentações dos blocos caricatos, e os dias 13 e 14 serão dedicados aos desfiles das escolas de samba. De acordo com a PBH, essas mudanças foram definidas em conjunto com as ligas e os representantes das agremiações, que participaram de uma votação.

Nesta segunda-feira (28/9), foram abertas as inscrições para as escolas de samba interessadas em participar dos desfiles do Carnaval 2027. Os representantes dos grupos poderão se inscrever até 9 de outubro na sede da Belotur (Rua Espírito 527, Centro). O regulamento estabelece os critérios de inscrição, habilitação e participação das escolas, além das regras para os desfiles dos grupos Especial e de Acesso.

Destinação dos recursos

Os recursos poderão ser aplicados em diferentes etapas da preparação para os desfiles, incluindo montagem de cenografias e estruturas alegóricas, confecção de fantasias e adereços e contratação de músicos, intérpretes, mestres-salas, porta-bandeiras, dançarinos e equipes técnicas.

O auxílio também poderá contemplar despesas relacionadas à logística, operação e ensaios das agremiações, contribuindo para a estruturação dos trabalhos e para a qualidade artística, segurança e organização das apresentações.

A composição será formada pelas sete agremiações com melhor colocação no concurso do Grupo Especial em 2026 e pela campeã do Grupo de Acesso da última edição. Já o Grupo de Acesso poderá reunir até sete agremiações.

Premiação

As três primeiras colocadas do Grupo Especial vão receber premiação em dinheiro: R$ 121.790 para a campeã, R$ 67.660 para a segunda colocada e R$ 33.840 para a terceira. Também serão concedidos prêmios de R$ 16.760 às agremiações dos Grupos Especial e de Acesso que obtiverem a maior nota nos quesitos bateria, samba-enredo, casal de mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente. Já a campeã do Grupo de Acesso receberá R$ 25.530.

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Para conquistar o título de campeã do Carnaval de Belo Horizonte 2027, as escolas de samba serão avaliadas em nove quesitos técnicos. A análise considera aspectos como o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a coesão do conjunto, a criatividade do enredo, a elaboração de alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, a atuação do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia e da evolução.