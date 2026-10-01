Chuva forte causa destruição e quedas de árvores e energia em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma chuva acompanhada de ventos fortes atingiu Juiz de Fora, na Zona da Mata, na tarde desta quinta-feira (1º/10), provocando quedas de árvores e estruturas em diferentes pontos da cidade.

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Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 60 km/h na Zona Oeste e a quase 55 km/h na Zona Nordeste de Juiz de Fora.

Cerca de mil imóveis permaneciam sem energia elétrica às 18h30, segundo a empresa. Às 15h, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) contabilizava aproximadamente 1,2 mil. Em contato com a reportagem às 18h30, a companhia informou que cerca de mil clientes ainda estavam sem luz. “A Cemig possui 21 equipes atuando desde o início da tarde para restabelecer [a energia] das unidades consumidoras impactadas”, informou.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu diversas ocorrências relacionadas às chuvas e aos ventos intensos, principalmente envolvendo quedas de árvores e estruturas.

A maior concentração de registros ocorreu na região da Cidade Alta. No Bairro Marilândia, uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica e provocou a queda de alguns postes da rede de distribuição.

No Bairro Mundo Novo, um telhado se desprendeu e ficou preso à rede elétrica. Equipes dos bombeiros atuaram no local para avaliar e eliminar os riscos.

Também houve registro de queda de árvore no Parque Halfeld, na Região Central da cidade. A chuva também causou alagamentos na noite dessa quarta-feira (30/9) em Juiz de Fora. Com isso, a visita do presidente Lula foi cancelada na cidade.

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Até o momento, não havia registro de vítimas ou feridos em decorrência das ocorrências relacionadas às chuvas. As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas em diferentes pontos de Juiz de Fora, com prioridade para situações que ofereçam risco à vida, à integridade física da população ou ao patrimônio.