Em fuga, 'Bundinha' abre as algemas e pula de viaduto para escapar da PM

Um homem conhecido como "Bundinha' foi preso por tráfico de drogas na última quarta-feira (30/9), no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já na delegacia, o homem conseguiu abrir as algemas e fugiu, tentando acessar a rodovia MG-010 ao pular uma mureta de um viaduto. No entanto, acabou quebrando o pé na queda.

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"Bundinha" recebeu atendimento médico e foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde os militares aguardam sua alta para dar prosseguimento à escolta.

A denúncia

Segundo o registro feito pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo estava vendendo drogas no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano.

Os policiais foram ao local e encontraram o homem em frente a um bar do bairro, com as características descritas pelo denunciante. Ao ver os militares, o suspeito tentou entrar em um portão que estava aberto ao lado do estabelecimento.

Após ser abordado com cinco pinos de cocaína, os militares encontraram, em um beco próximo ao local, uma caixa de correio contendo uma sacola plástica com mais pinos de cocaína, além de algumas buchas com uma substância semelhante à maconha.

O suspeito confessou à PMMG que praticava tráfico de drogas e informou seu endereço aos militares.

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No domicílio do preso, os militares encontraram, embaixo do sofá, uma sacola com várias pedras de crack, buchas de uma substância semelhante à maconha, tabletes de uma substância semelhante à cocaína e uma balança de precisão. O homem foi preso por tráfico de drogas.