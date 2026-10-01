Vídeo: ‘gordin pichador’ é localizado e obrigado a limpar assinatura em BH

O responsável por pichar o pontilhão do metrô, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte (BH), foi localizado, multado em R$ 2 mil e teve de limpar as pinturas feitas na parede. A assinatura “gordin 33” foi usada para encontrá-lo. O anúncio foi feito pelo prefeito Álvaro Damião (União), em vídeo publicado no Instagram.

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Nas imagens, Damião destacou que uma revitalização havia sido feita recentemente no pontilhão, e mostrou os responsáveis apagando os rabiscos feitos na parede.

“Nós, da prefeitura, em conjunto com as forças de segurança, conseguimos identificar o “gordin”. Além de apagar tudo que ele fez, o gordin vai ter que pagar um boleto de R$ 2 mil em multa”, informou o prefeito.

Ele usa o exemplo do gordin para alertar os demais pichadores e chama os grafiteiros para desenhar os muros da capital mineira.

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, desenvolve ações de combate ao vandalismo nas paredes. Os órgãos compartilham informações e registros de ocorrências para localizar os envolvidos.

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Como medida de apoio, o município disponibiliza o telefone 153 (Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal) ou os canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os registros de prisões são encaminhados para a Secretaria de Política Urbana.