Assine
overlay
Início Gerais
VANDALISMO

Vídeo: ‘gordin pichador’ é localizado e obrigado a limpar assinatura em BH

Além de ser obrigado a apagar pichação, homem terá de pagar multa de R$ 2 mil, segundo o prefeito Álvaro Damião informou em suas redes sociais

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
01/10/2026 16:04

compartilhe

×
Prefeitura localiza, multa e obriga responsável por pixação a limpar assinatura em vergalhão, no Horto
Prefeitura localiza, multa e obriga responsável por pixação a limpar assinatura em vergalhão, no Horto crédito: Redes Sociais/Reprodução

O responsável por pichar o pontilhão do metrô, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte (BH), foi localizado, multado em R$ 2 mil e teve de limpar as pinturas feitas na parede. A assinatura “gordin 33” foi usada para encontrá-lo. O anúncio foi feito pelo prefeito Álvaro Damião (União), em vídeo publicado no Instagram. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

Nas imagens, Damião destacou que uma revitalização havia sido feita recentemente no pontilhão, e mostrou os responsáveis apagando os rabiscos feitos na parede. 

Leia Mais

“Nós, da prefeitura, em conjunto com as forças de segurança, conseguimos identificar o “gordin”. Além de apagar tudo que ele fez, o gordin vai ter que pagar um boleto de R$ 2 mil em multa”, informou o prefeito. 

Ele usa o exemplo do gordin para alertar os demais pichadores e chama os grafiteiros para desenhar os muros da capital mineira. 

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, desenvolve ações de combate ao vandalismo nas paredes. Os órgãos compartilham informações e registros de ocorrências para localizar os envolvidos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como medida de apoio, o município disponibiliza o telefone 153 (Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal) ou os canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os registros de prisões são encaminhados para a Secretaria de Política Urbana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay