PCMG descarta sabotagem em furto de cabos em sistema antiodor da Copasa

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) descartou qualquer indicativo de tentativa de sabotagem no furto e vandalismo contra o sistema antiodor instalado pela Copasa na barragem da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, semana passada.

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Em nota, a PCMG informou que “a ação criminosa objetivou a subtração de fios de cobre e estruturas de alumínio, sem quaisquer indicativos de tentativa de sabotagem”.

A corporação disse ainda que demais informações serão divulgadas após o avanço dos trabalhos investigativos, sem informar, porém, se a suspeita de sabotagem das outras adutoras também foi descartada.

Nessa quinta-feira (17/9), foi instaurado inquérito para apurar a suspeita de sabotagem em uma sequência de rompimentos de adutoras registrados em Belo Horizonte e na Região Metropolitana entre agosto e setembro deste ano.

A investigação começou após a Copasa procurar o Ministério Público (MPMG) e apontar a suspeita de que os episódios tenham sido provocados deliberadamente. A possibilidade foi apresentada pela presidente da companhia, Marília Carvalho de Melo, durante reunião na sede da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC), na capital mineira.

Conforme levantamentos preliminares conduzidos pela própria Copasa, quatro rompimentos consecutivos de adutoras de grande porte registrados entre os meses de agosto e setembro de 2026, além do vandalismo no sistema antiodor da Lagoa da Pampulha, podem ter sido causados de forma deliberada.

O Estado de Minas procurou a Copasa e pediu posicionamento em relação a conclusão da PCMG sobre a possível sabotagem e aguarda retorno.





Histórico dos episódios sob investigação

As ocorrências sob suspeita começaram no mês passado e afetaram diferentes regiões da capital e da Região Metropolitana: