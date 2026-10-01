Risco de tempestade: prefeito de BH grava vídeo para alertar população

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) postou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre a chegada de uma frente fria a Belo Horizonte: o fenômeno climático causará, além de queda acentuada nas temperatura, possibilidade de temporais. "Essa mudança brusca pode provocar tempestades de granizo, com ventos de até 70 km/h", adverte o chefe do Executivo municipal.

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Damião também lembra que a população deve se proteger durante or temporais; "Redobre a sua atenção: evite áreas sujeitas a alagamentos e afaste-se de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte", diz. "Não atravesse ruas alagadas, nem enfrente as enxurradas. Não se arrisque, não vale a pena", acrescenta.

Outras recomendações feitas pelo prefeito são as de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores e a de acionar a Defesa Civil Municipal, por meio do telefone 199, caso ocorra algum imprevisto. "O cima no planeta está mudando e precisamos, cada vez mais, ficar atentos e nos prevenir", sintetiza Damião.

Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alteração climática é consequência de um ciclone que atua na Região Sul do Brasil. O fenômemo deverá provocar queda de até 12°C na temperatura em Belo Horizonte e também em municípios da Região Metropolitana e de outras partes do estado.

Cuidados

A Defesa Civil de Belo Horizonte lembra que moradores de áreas de encostas e morros devem manter atenção redobrada e observar possíveis sinais de risco durante temporais. Com relação à possibilidade de ventania e granizo, o órgão orienta a tomada das seguintes medidas:

Verifique o telhado, reforce o madeiramento e faça a amarração correta das telhas.

Guarde objetos soltos no lote, recolha ou fixe vasos de plantas, móveis de jardim, antenas e entulhos que possam ser arremessados pelo vento.

Durante o vendaval, mantenha a casa toda fechada, evitando a entrada do vento na moradia.

Se abrigue nos cômodos internos, fique longe de portas e janelas de vidro.

Acompanhe os alertas, monitore os avisos meteorológicos oficiais da Defesa Civil.

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e, na sequência. uma mensagem de confirmação será enviada.