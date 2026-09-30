Temporal causa danos e afeta cerca de 2 mil pessoas em cidade mineira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes atingiram Monte Sião, no Sul de Minas, nessa terça-feira (29/9). Segundo a Defesa Civil do município, houve destelhamento de casas, quedas de árvores e interrupções de energia elétrica. O órgão informou que, aproximadamente, 2 mil pessoas foram afetadas. A prefeitura, por sua vez, afirmou que não houve registro de mortos ou feridos.

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Em imagens divulgadas pela Defesa Civil, é possível ver árvores atravessadas pelas vias e imóveis com os telhados quebrados. Conforme o comunicado, 2 mil pessoas foram atingidas, sendo que duas ficaram desabrigadas, e foram encaminhadas para um hotel, e outras quatro acabaram desalojadas, e foram acolhidas por familiares. "A cidade avalia a decretar Situação de Emergência - Nível II", informou o órgão.

Houve falhas o fornecimento de energia elétrica, internet e telefonia. Por outro lado, o abastecimento de água está normal na região, e não há comunidades isoladas ou ilhadas. "A Defesa Civil, a prefeitura e a Polícia Militar permanecem mobilizadas no atendimento das ocorrências, desobstrução de vias e levantamento dos danos", publicou o órgão nas redes sociais.

Escolas sem aula

Também pelas redes sociais, o prefeito de Monte Sião, Maurício Zucato Junior, afirmou, em vídeo, que está acompanhando de perto a situação. Ele disse que duas unidades escolares tiveram o funcionamento suspenso.

Na Escola Trem da Alegria, as aulas estão suspensas até sexta-feira (2/10), devido à dimensão dos danos. "A gente vai ter que fazer uma intervenção imediata lá", relatou o prefeito.

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Já na Escola Dom Silvério, as atividades do período da manhã também foram suspensas. "Vamos tentar intervir lá, para ver se vai ter aula à tarde."