BH está sob alerta de chuva nesta quarta-feira (30/9)

Belo Horizonte pode receber um alívio em meio à onda de calor que enfrenta. A capital mineira está sob alerta de chuva nesta quarta-feira (30/9). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil.

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Segundo o órgão municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h desta quinta-feira (1/10).

A Defesa Civil recomenda, em caso de precipitação, evitar áreas propensas a inundações e alagamentos e se atentar aos locais próximos a encostas e morros e árvores.

O alerta ocorre um dia depois de a cidade ter registrado o dia mais quente do ano. Nessa terça (29/9), os termômetros de BH atingiram a marca de 36,6°C. A cidade ainda está sob efeitos da massa de ar quente, que provoca altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.

Proteção para a chuva

- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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Proteção para o calor

* Hidrate-se ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

* Prefira alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras, legumes e saladas.

* Evite refeições pesadas, frituras e o consumo de bebidas alcoólicas e excesso de cafeína.

* Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

* Utilize roupas leves e claras, chapéu ou boné, óculos de sol e aplique protetor solar.

* Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidifique o ar com umidificadores ou recipientes com água, inclusive durante a noite.

* Evite atividades físicas intensas e reduza esforços nos horários mais quentes do dia.

* Evite banhos muito quentes para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, utilize hidratante.

* Dê atenção especial a crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. Ofereça água com frequência e nunca os deixe dentro de veículos estacionados, mesmo que por poucos minutos.

* Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça intensa, náuseas ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico.

* Não provoque queimadas em lotes vagos, áreas de vegetação ou florestas (retirar). Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

