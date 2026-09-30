Play Bar dá chope grátis no dia da eleição; veja a programação completa

Quem for às urnas no próximo domingo (4/10), data do primeiro turno das eleições gerais, terá um motivo extra para celebrar a cidadania. O Play Bar, na Rua José Rodrigues Pereira, 640, no Bairro Estoril, Região Oeste de BH, vai oferecer um chope de 300 ml de graça para todos os eleitores que apresentarem o comprovante de votação no estabelecimento. A ação coroa uma programação especial de três dias, pensada para toda a família.

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A agenda completa, que começa na sexta-feira (2/10), combina promoções de drinks, atividades infantis supervisionadas e música ao vivo, transformando o espaço em um ponto de encontro para diferentes públicos durante o fim de semana das eleições gerais.

Atividades infantis, como a pintura facial, são parte da programação especial do Play Bar para o fim de semana eleitoral@playbarbh / divulgação

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Confira a programação completa

O fim de semana começa na sexta-feira com um happy hour focado em um dos drinks mais populares da casa. Durante a noite, haverá rodada dupla de Aperol Spritz, em que o cliente que compra uma unidade recebe a segunda como cortesia.

Já no sábado (3/10), a programação foi pensada para agradar tanto as crianças quanto os adultos. Durante o dia, o bar se transforma em um espaço de recreação com oficinas criativas e gincanas. À noite, o clima muda com um show de música sertaneja ao vivo, ideal para quem busca entretenimento noturno.

Segundo a organização, o objetivo é que pais e filhos consigam aproveitar o mesmo ambiente. Para isso, haverá atrações voltadas para as crianças, como personagens, oficinas, pintura facial, tererê e gincanas, enquanto os adultos podem aproveitar a gastronomia, os drinks e a música ao vivo.

O domingo eleitoral será dedicado à família. A partir das 14h, a personagem infantil Rumi estará no local para interagir com as crianças, enquanto os adultos podem aproveitar a campanha de incentivo ao voto.

"A ideia surgiu como uma forma divertida de convidar as pessoas que já estarão nas ruas para aproveitar o restante do dia no Play. Quem apresentar o comprovante de votação ganha um chope de 300 ml. Com o calor que estamos enfrentando, pensamos que seria uma maneira descontraída de unir esse momento do dia a uma experiência agradável de almoço, lazer e convivência em família", diz a organização.

Não é a primeira vez que o estabelecimento realiza ações do tipo. Em anos anteriores, o bar já presenteou clientes que passaram pelo local após votar, mas neste ano, a experiência foi ampliada para incluir uma programação familiar completa.

Regras e informações

Para garantir o chope gratuito no domingo, é fundamental seguir uma regra específica: o que vale é o comprovante físico de votação, aquele papel entregue pelo mesário após o voto na urna. Apresentar o aplicativo e-Título, por exemplo, não dará direito à cortesia.

Além disso, não é necessária inscrição prévia para participar das atividades, porém a organização recomenda que as famílias reservem a mesa com antecedência por meio do site do bar.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata