Minas Gerais está sob alerta amarelo de baixa umidade do ar

A onda de calor vem acompanhada de baixa umidade de ar em Belo Horizonte e Grande BH e em outras regiões de Minas Gerais: Campo das Vertentes, Central, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce e Zona da Mata.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado está sob alerta amarelo (perigo potencial) para baixa umidade do ar.

O aviso vale até meia-noite desta quarta-feira (30/9). A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%.

Apesar do baixo risco de incêndios florestais e à saúde, o Inmet dá algumas instruções para se prevenir:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata