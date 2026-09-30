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Minas Gerais está sob alerta amarelo de baixa umidade do ar

O aviso vale até meia-noite desta quarta-feira (30/9). A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
30/09/2026 13:41 - atualizado em 30/09/2026 13:42

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Capital mineira enfrenta baixa umidade até domingo (9/8), com índices em torno de 30%. Especialistas recomendam reforçar a hidratação e evitar exposição ao sol
Capital mineira enfrenta baixa umidade nesta quarta-feira (30/9) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A onda de calor vem acompanhada de baixa umidade de ar em Belo Horizonte e Grande BH e em outras regiões de Minas Gerais: Campo das Vertentes, Central, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce e Zona da Mata. 

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado está sob alerta amarelo (perigo potencial) para baixa umidade do ar.

O aviso vale até meia-noite desta quarta-feira (30/9). A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%.

Apesar do baixo risco de incêndios florestais e à saúde, o Inmet dá algumas instruções para se prevenir:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

 

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