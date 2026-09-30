Fiocruz abre 122 vagas para estágio remunerado em 7 capitais, incluindo BH

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio), está com inscrições abertas até 16 de outubro para vagas de estágio em em sete capitais, incluindo Belo Horizonte.

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São oferecidas 122 vagas, sendo 119 para estudantes de ensino superior (graduação) e três para estudantes de nível médio/técnico. Além disso, será aberto o cadastro para lista de espera para vagas remanescentes.

Processo seletivo

No edital é possível ver a lista dos cursos, valor de bolsas e pré-requisitos específicos de cada vaga. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal de processos públicos do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/17381/detalhe), com o preenchimento do formulário eletrônico e envio da documentação prevista no edital.

O processo é para estudantes matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Estudantes estrangeiros podem participar, caso estejam matriculados em cursos autorizados no Brasil e tenham visto temporário válido. Já a idade mínima é de 16 anos na vaga da contratação e 18 anos para atividades em áreas consideradas perigosas ou insalubres. Com relação à jornada de trabalho, varia de 20 (4h/dia) a 30 (6/h dia) horas semanais, a depender da vaga.

Sobre as cidades e regiões, as oportunidades estão distribuídas entre sete capitais, nas unidades da Fiocruz das cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus e Recife.

Valores da bolsa auxílio por vaga:

Nível Médio/Técnico 4h/dia: R$ 651,31.

Nível Médio/Técnico 6h/dia: R$ 930,44.

Nível Superior Graduação 4h/dia: R$ 1.055,89.

Nível Superior Graduação 6h/dia: R$ 1.508,42.

Auxílio transporte: R$ 13,40 por dia.

Vagas afirmativas

O processo seletivo contempla vagas reservadas para pessoas com deficiência (10%), estudantes negros(as) (30%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas trans (5%).

Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio)

Fundado há 61 anos, o CIEE Rio é uma instituição não governamental, filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida como referência em fazer a ponte para a empregabilidade de jovens e adolescentes. Atua prestando serviço e executando programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais. Suas ações socioassistenciais englobam a promoção de conhecimento e fortalecimento de vínculos de jovens em situação de vulnerabilidade.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice