Ruas de Venda Nova, em BH, terão sentido alterado em outubro
Mudanças atingem vias dos bairros Santa Mônica e Europa. Outras três ruas da capital também passarão por alterações
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Motoristas que circulam pela Região de Venda Nova devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para outubro. Duas ruas da região terão o sentido de circulação alterado na segunda quinzena do mês.
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No Santa Mônica, a Rua dos Nambiquaras passará a ter mão única a partir de 14 de outubro. No Europa, a mudança será feita na Rua Navarra, a partir do dia 15.
Na Rua dos Nambiquaras, a alteração valerá para o trecho entre a Rua dos Comanches e a Avenida Francisca Gregory. A circulação será em mão única da Rua dos Comanches em direção à avenida. Já na Rua Navarra, o trecho entre a Avenida Salamanca e a Rua Noruega passará a ter sentido único, da avenida para a rua.
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Quem costuma passar pelos trechos deve ficar atento à sinalização e se programar para as mudanças no trajeto a partir das datas de implantação.
Outras alterações
Além das duas vias de Venda Nova, outras três ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado na primeira quinzena de outubro. As mudanças atingem os bairros Palmeiras, Novo Santa Cecília e Pindorama.
No Palmeiras, a Rua Coronel Bernardino passará a operar em mão única a partir de 1º de outubro, no trecho entre a Avenida Dom João VI e a Rua Doutor Djalma Carneiro. O sentido será da avenida para a rua.
No Novo Santa Cecília, a mudança será na Rua Dois Mil e Sessenta e Dois, a partir de 2 de outubro. O trecho entre a Rua Sílvio Giusepe Rosso e a Rua da Olaria terá circulação em mão única, da primeira para a segunda via.
Já no Pindorama, a Rua Muquiçaba passará a operar em mão única a partir de 6 de outubro. A alteração valerá entre a Rua Cerro Corá e a Rua Itaju, no sentido da primeira para a segunda.
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As cinco vias funcionam atualmente em mão dupla nos trechos citados. Segundo a BHTrans, as mudanças foram definidas a partir de estudos técnicos para reorganizar a circulação e gerar mais segurança e fluidez no trânsito.