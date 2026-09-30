Ruas de Venda Nova, em BH, terão sentido alterado em outubro

Motoristas que circulam pela Região de Venda Nova devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para outubro. Duas ruas da região terão o sentido de circulação alterado na segunda quinzena do mês.

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No Santa Mônica, a Rua dos Nambiquaras passará a ter mão única a partir de 14 de outubro. No Europa, a mudança será feita na Rua Navarra, a partir do dia 15.

Na Rua dos Nambiquaras, a alteração valerá para o trecho entre a Rua dos Comanches e a Avenida Francisca Gregory. A circulação será em mão única da Rua dos Comanches em direção à avenida. Já na Rua Navarra, o trecho entre a Avenida Salamanca e a Rua Noruega passará a ter sentido único, da avenida para a rua.

Quem costuma passar pelos trechos deve ficar atento à sinalização e se programar para as mudanças no trajeto a partir das datas de implantação.

Outras alterações

Além das duas vias de Venda Nova, outras três ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado na primeira quinzena de outubro. As mudanças atingem os bairros Palmeiras, Novo Santa Cecília e Pindorama.

No Palmeiras, a Rua Coronel Bernardino passará a operar em mão única a partir de 1º de outubro, no trecho entre a Avenida Dom João VI e a Rua Doutor Djalma Carneiro. O sentido será da avenida para a rua.

No Novo Santa Cecília, a mudança será na Rua Dois Mil e Sessenta e Dois, a partir de 2 de outubro. O trecho entre a Rua Sílvio Giusepe Rosso e a Rua da Olaria terá circulação em mão única, da primeira para a segunda via.

Já no Pindorama, a Rua Muquiçaba passará a operar em mão única a partir de 6 de outubro. A alteração valerá entre a Rua Cerro Corá e a Rua Itaju, no sentido da primeira para a segunda.

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As cinco vias funcionam atualmente em mão dupla nos trechos citados. Segundo a BHTrans, as mudanças foram definidas a partir de estudos técnicos para reorganizar a circulação e gerar mais segurança e fluidez no trânsito.