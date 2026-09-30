Árvore cai sobre 4 carros e interdita rua em bairro nobre de BH

Uma árvore de grande porte caiu na noite dessa terça-feira (29/9) na Rua Alvarenga Peixoto, entre as ruas Barbara Heliodora e Curitiba, no Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Motoristas que passam pela região devem evitar transitar por essas vias.

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O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 20h. A árvore de grande porte bloqueou a via e atingiu pelo menos quatro veículos que estavam estacionados e a fachada de um estabelecimento.

Com a queda, a rede elétrica foi atingida, fazendo com que um poste de luz também tombasse. A Cemig foi acionada para desligar a rede elétrica.

Árvore de grande porte cai no Lourdes, Centro-Sul de Belo Horizonte Edésio Ferreira/EM

Os trabalhos das equipes se estenderam até à 1h10 desta quarta-feira (30/9) e ainda não finalizaram a remoção da árvore na manhã de hoje.

Árvore de grande porte caiu Rua Alvarenga Peixoto nesta terça-feira (29/09) Edésio Ferreira/EM

Segundo a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb), a remoção dos resíduos da árvore (espécie Tipuana) será concluída até o fim da tarde desta quarta-feira (30/9).

As causas da queda da árvore serão investigadas pelos órgãos competentes, uma vez que o incidente aconteceu em um dia sem ventania ou tempestade.

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*Estagiária sob supervisão dos subeditores Gabriel Felice e Thiago Prata