Guarda Municipal apreende quase mil pinos de cocaína em BH

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte apreendeu 948 pinos com substância análoga à cocaína na manhã desta quarta-feira (30/9). A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo no Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste da capital mineira.

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A ocorrência foi registrada na Rua Tia Nadir, esquina com a Rua Doze. No local, um homem carregava uma sacola plástica e a dispensou ao notar a aproximação da viatura.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito dois pinos da substância. Na sacola que ele havia descartado, estavam os outros 946 pinos e um telefone celular.

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O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.