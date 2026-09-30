Guarda Municipal apreende quase mil pinos de cocaína em BH
Suspeito tentou dispensar uma sacola ao ver a viatura no bairro Vista do Sol. No total, 948 porções da substância foram apreendidas
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A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte apreendeu 948 pinos com substância análoga à cocaína na manhã desta quarta-feira (30/9). A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo no Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste da capital mineira.
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A ocorrência foi registrada na Rua Tia Nadir, esquina com a Rua Doze. No local, um homem carregava uma sacola plástica e a dispensou ao notar a aproximação da viatura.
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Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito dois pinos da substância. Na sacola que ele havia descartado, estavam os outros 946 pinos e um telefone celular.
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O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.