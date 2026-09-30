Escola na Grande BH suspende aulas após surto de sarna humana

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana De Belo Horizonte, informou nesta quarta-feira (30/9) que as aulas na Escola Municipal Mércia Margarida Maria serão suspensas nesta quinta e sexta-feira (1º e 2/10). A medida ocorre após a confirmação de 21 casos de escabiose, também conhecida como sarna humana, entre alunos e uma professora. A suspensão temporária das atividades tem como principal objetivo garantir a proteção, o bem-estar e a segurança dos alunos e profissionais da educação.

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De acordo com a prefeitura, ao longo desses dois dias sem atividades serão realizadas a higienização completa de todos os ambientes da escola, a dedetização das instalações e a limpeza e sanitização da caixa d'água. A expectativa é assegurar um ambiente saudável e adequado para o retorno das atividades escolares na próxima semana.

“Esta medida foi adotada com responsabilidade e cautela, demonstrando a preocupação da Administração Municipal com a saúde das crianças e de toda a comunidade escolar. A orientação da Secretaria de Saúde é que neste momento as famílias também colaborem não enviando para a escola alunos com sintomas da doença e procurem a unidade de saúde mais próxima de casa. A compreensão e a colaboração de todos garantirá um retorno mais seguro às aulas”, disse a prefeitura por meio de nota.

A prefeitura não informou se há casos suspeitos ainda em análise ou qual teria sido a origem do surto.

Histórico de sarna humana em Minas

Em 5 de setembro o Estado de Minas informou que Alfenas, no Sul de Minas, enfrentava um surto de escabiose e já teria registrado mais de 150 casos da doença desde o fim de agosto, quando a prefeitura criou um comitê de enfrentamento e monitoramento.

Somente na rede municipal de ensino 50 casos foram confirmados de alunos e funcionários em cinco escolas. De acordo com o Executivo Municipal, seguindo as orientações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais, apenas duas escolas tiveram atividades suspensas por um período de sete dias, como medida preventiva. Nas demais, as atividades seguiram normalmente e apenas os alunos e servidores infectados foram afastados.

Além disso, a Prefeitura de Alfenas suspendeu o desfile de Sete de Setembro como medida preventiva de controle de transmissão da doença.

Nessa segunda-feira (28) aulas de um Centro de Educação Infantil de Andradas, no Sul de Minas, foram suspensas por 72 horas após a identificação de sete casos suspeitos de escabiose. A medida foi adotada pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação, como precaução para conter uma possível transmissão da doença e permitir a higienização e desinfecção da unidade.

Segundo a prefeitura, as crianças envolvidas nos casos suspeitos estão sendo acompanhadas e não apresentam sintomas graves. A administração municipal não informou se os diagnósticos já foram confirmados.

O que é escabiose?

A escabiose é uma infecção parasitária causada por um ácaro que se instala nas camadas superficiais da pele para depositar ovos, provocando intensa reação alérgica e coceira. Entre os sintomas também estão o aparecimento de pequenas lesões ou bolhas na pele nas áreas com maior calor e umidade como axilas, virilha, dobras, entre os dedos.

A doença é transmitida de pessoa para pessoa, por contato prolongado ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis. A sarna que acomete animais não é a mesma que acomete seres humanos.

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O tratamento é feito por meio de medicamentos de uso tópico e oral. Também é necessário fazer a higienização do ambiente para evitar reincidência da doença.