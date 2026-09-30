Assine
overlay
Início Gerais
CASA INVADIDA

Prefeito de cidade mineira é sequestrado durante invasão à sua casa

Césio Junior Alves Ladeira, chefe do Executivo de Itamaraty de Minas, foi encontrado amarrado no interior da própria caminhonete abandonada em uma estrada

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 14:29 - atualizado em 30/09/2026 14:30

compartilhe

×
O prefeito de Itamarati de Minas, Césio Junior Alves Ladeira
O prefeito de Itamarati de Minas, Césio Junior Alves Ladeira crédito: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Itamarati de Minas, na Zona da Mata, Césio Junior Alves Ladeira (MDB), foi sequestrado na madrugada desta quarta-feira (30), após criminosos invadirem sua residência no município. O crime ocorreu um dia após o aniversário do prefeito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários da prefeitura que realizavam a limpeza das ruas ouviram pedidos de socorro vindos da residência do prefeito. Eles acionaram então a corporação.

Ao chegar ao local, as equipes constataram que o imóvel havia sido invadido. No interior da casa, a esposa do prefeito foi localizada amarrada e relatou que homens haviam entrado, rendido os moradores e levado uma caminhonete e dois celulares.

Leia Mais

Durante a ação criminosa, além dos bens materiais, o prefeito sequestrado durante a fuga. Os policiais iniciaram as buscas e o rastreamento.

Césio foi encontrado amarrado no interior da própria caminhonete, abandonado em uma estrada. Os dois aparelhos celulares também foram localizados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não foi confirmada o número de envolvidos na ação criminosa e ninguém foi preso.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay