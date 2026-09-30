Prefeito de cidade mineira é sequestrado durante invasão à sua casa
Césio Junior Alves Ladeira, chefe do Executivo de Itamaraty de Minas, foi encontrado amarrado no interior da própria caminhonete abandonada em uma estrada
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O prefeito de Itamarati de Minas, na Zona da Mata, Césio Junior Alves Ladeira (MDB), foi sequestrado na madrugada desta quarta-feira (30), após criminosos invadirem sua residência no município. O crime ocorreu um dia após o aniversário do prefeito.
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Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários da prefeitura que realizavam a limpeza das ruas ouviram pedidos de socorro vindos da residência do prefeito. Eles acionaram então a corporação.
Ao chegar ao local, as equipes constataram que o imóvel havia sido invadido. No interior da casa, a esposa do prefeito foi localizada amarrada e relatou que homens haviam entrado, rendido os moradores e levado uma caminhonete e dois celulares.
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Durante a ação criminosa, além dos bens materiais, o prefeito sequestrado durante a fuga. Os policiais iniciaram as buscas e o rastreamento.
Césio foi encontrado amarrado no interior da própria caminhonete, abandonado em uma estrada. Os dois aparelhos celulares também foram localizados.
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Até o momento, não foi confirmada o número de envolvidos na ação criminosa e ninguém foi preso.