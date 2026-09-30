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IMPACTO DOS TEMPORAIS

Contagem inicia obras para acabar com alagamentos históricos

Entenda como as bacias de contenção vão funcionar e o que está sendo feito para realocar as 323 famílias que vivem na área das vilas Samag e Santo Antônio

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Repórter
30/09/2026 00:00 - atualizado em 30/09/2026 12:39

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Contagem inicia obras para acabar com alagamentos históricos
Casas em vila de Contagem que serão demolidas para obras de contenção de enchentes, implicando na remoção de centenas de famílias crédito: Selena Souza/Prefeitura de Contagem

A Prefeitura de Contagem iniciou uma intervenção para solucionar os alagamentos históricos nas vilas Samag e Santo Antônio. A geografia local, que dificulta o escoamento da água, será combatida com a construção de duas bacias de contenção projetadas para armazenar grandes volumes de chuva.

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A primeira etapa prevê a construção da bacia 7C e de um reservatório. Segundo Pedro Paulo Ferreira, coordenador das Obras de Drenagem, a implantação do sistema depende da liberação da área, o que envolve a remoção de 323 famílias na fase inicial.

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As negociações com os moradores avançam com reuniões periódicas para esclarecer dúvidas. O município estima um prazo entre 120 e 180 dias para concluir os acordos e viabilizar a transferência das famílias para locais seguros.

Até o momento, 49 negociações foram formalizadas. Desse total, 39 famílias já receberam a compensação financeira e devem obter o auxílio-mudança durante o mês de outubro para desocuparem a área. Em seguida, os imóveis serão demolidos.

Enquanto as remoções ocorrem, a prefeitura adianta a documentação para acelerar o processo. A expectativa é que as obras comecem entre abril e maio, assim que o terreno estiver liberado.

Desapropriações

As famílias têm duas opções para a realocação. Uma delas é a compensação financeira, na qual recebem um recurso e ficam responsáveis por encontrar uma nova moradia. A outra alternativa é o "Programa Remo", coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação.

Neste formato, a família procura um imóvel, que pode ser em outro município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e a prefeitura de Contagem o avalia. O imóvel precisa atender às condições do município e não pode estar localizado em área de risco.

O programa estabelece um limite de até R$ 170 mil, mas o valor final depende da avaliação das condições da propriedade. Algumas famílias já tiveram suas situações encaminhadas, restando apenas procedimentos específicos para a demolição de suas antigas casas.

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A intervenção é uma estratégia para enfrentar um problema crônico de drenagem na região. As bacias de detenção vão criar uma estrutura para reduzir os impactos das chuvas e a pressão sobre o sistema de escoamento e as residências do entorno.

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