Jovem condenado por roubo de celular em Minas é extraditado de Portugal

Um jovem de 27 anos, natural de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, foi extraditado de Portugal para o Brasil, informou a Polícia Federal (PF). O desembarque aconteceu na noite desta quinta-feira (1º/10) no Aeroporto Internacional de Confins. Ele havia sido condenado pela Justiça de Minas Gerais a cinco anos e quatro meses de prisão por roubo e era procurado internacionalmente.

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Segundo a PF, o homem tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e era alvo de um Alerta Vermelho da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O crime pelo qual foi condenado ocorreu em 2017, em Santana do Paraíso, também no Vale do Rio Doce. Na ocasião, o jovem teria agido em conjunto com outros criminosos para assaltar pessoas que caminhavam pela orla de uma lagoa no município.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizou uma arma de fogo para anunciar o assalto. Foram levados diversos pertences das vítimas, entre eles três celulares, cartões bancários, documentos de identidade e a chave de um veículo.

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Após ser extraditado, o homem foi levado para o Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte. Ele permanecerá à disposição da Justiça.