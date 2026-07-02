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ESTELIONATO

Casal é preso em Portugal por golpe de R$ 1 mi em cafeicultores de MG

Nomes de Reinaldo Júnior Rosa e Kamila Romeiro Gomes estavam inseridos na Difusão Vermelha da Interpol. Crimes de estelionato ocorreram em Orizânia

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
02/07/2026 21:00 - atualizado em 02/07/2026 21:01

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Os investigados Kamila Romeiro Gomes e Reinaldo Júnior Rosa
Os investigados Kamila Romeiro Gomes e Reinaldo Júnior Rosa crédito: Redes sociais/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em comunicado à imprensa, que um casal foi preso em Portugal em 18 de junho, em decorrência de um golpe milionário contra cafeicultores do município de Orizânia, na Zona da Mata mineira.

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A ação contou com o apoio da Polícia Federal (PF) e da Polícia de Segurança Pública de Portugal (PSPP), no âmbito da cooperação policial internacional. Conforme apurou a reportagem, os investigados são Reinaldo Júnior Rosa e Kamila Romeiro Gomes. Os nomes de ambos estavam na Difusão Vermelha da Interpol.

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De acordo com a PCMG, as investigações apontam que, durante a safra de 2024, o casal teria adquirido grandes quantidades de café de diversos produtores mediante promessa de pagamento futuro.

Após comercializar a produção, Reinaldo e Kamila teriam retido os valores devidos às vítimas e deixado o Brasil com destino a Portugal, causando prejuízo estimado em pelo menos R$ 1 milhão aos cafeicultores. A Polícia Civil não mencionou o total de vítimas. Até o momento, as autoridades não informaram se o casal já foi extraditado para o Brasil. 

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O Estado de Minas tentou contato por telefone e mensagem com a defesa de Reinaldo Júnior Rosa, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Kamila Romeiro Gomes. O espaço segue aberto para manifestações.

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