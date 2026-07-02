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NOVA LIMA

Nova Lima: TRF assina acordo e obra de Viaduto Ferradura vai sair do papel

Município pode usar temporariamente parte de terreno que pertence ao Tribunal Regional Federal da 6º Região como canteiro de obras

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
02/07/2026 19:18 - atualizado em 02/07/2026 20:02

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Projeção de viaduto em formato de ferradura que será construído sobre as rodocias MG-030 e BR-356, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Obra será realizada em um dos principais gargalos viários da Região Metropolitana de BH crédito: AVS/Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) firmou acordo que permite a utilização temporária de um imóvel no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH), como canteiro de obras para a construção do Viaduto Ferradura, na cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana. A parte do terreno que vai ser usada pertence ao TRF-6. A homologação ocorreu durante audiência de conciliação nessa terça-feira (30/6).  

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O julgamento foi feito em razão da existência de posseiros que ocupam parte do terreno. A intenção era definir, de modo consensual, os limites de uso para as obras da prefeitura de Nova Lima e conciliar a preservação dos direitos dos residentes do lugar. 

Localizado na divisa entre a capital mineira e Nova Lima, a obra tem como objetivo melhorar o fluxo de carros entre as cidades e reduzir o trânsito no local. 

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A audiência foi feita no Plenário do TRF-6, com a presidência da desembargadora federal Mônica Sifuentes. Participaram ainda o representante da Advocacia-Geral da União, Jânio Mady dos Santos e representantes  da Secretaria do Patrimônio da União (SPU); do Ministério Público Federal (MPF) e da Procuradoria do Município de Nova Lima.  

Foi feito o acordo que libera a área solicitada pelo município de Nova Lima para instalar o canteiro de obras do Viaduto Ferradura. O município fica responsável por conservar a parte do imóvel do TRF-6, cedida temporariamente, para a execução das construções. 

O tratado prevê que a área destinada aos serviços deve manter um recuo de cinco metros em relação a uma residência presente no lugar e que um tapume deve ser instalado na divisa entre os imóveis. O acordo garante que o morador acesse a casa pelo mesmo caminho usado pelo município durante a execução da obra. 

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As partes concordaram na manutenção da decisão liminar que suspendeu a reintegração de posse, até que seja feita a análise dos documentos processuais anteriores a esse processo. Isso garante que o ocupante permaneça no imóvel. Com a conciliação concluída, as obras podem ser iniciadas.

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