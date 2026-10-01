Campus smart da UFMG será o primeiro entre universidades públicas do Brasil

O reitor Alessandro Fernandes anunciou, nesta quinta-feira (1º/10), que o novo campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Betim, na Grande Belo Horizonte, será o primeiro smart entre as universidades públicas do país. O anúncio foi feito durante visita do ministro da Educação, Leonardo Barchini, ao local. O prefeito de Betim, Heron Guimarães (União), também participou do evento.

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Localizado no antigo Clube dos Metalúrgicos (Fiat Clube), no Bairro Jardim Petrópolis, o terreno reúne ginásio com capacidade para mais de 5 mil pessoas, salão de eventos para 2 mil, quadras, piscinas e edificações que serão adaptadas para uso acadêmico.

O reitor explicou que o conceito de smart campus, ou campus inteligente, prevê o uso de tecnologia avançada e tem como um dos objetivos tornar o local autossustentável em energia.

“O smart campus, ou campus inteligente, usa tecnologia avançada e tem como um dos objetivos que o local seja autossustentável em energia”, informou Alessandro.

Segundo o reitor, um estudo está sendo feito para identificar os sistemas mais adequados ao terreno. A partir dos resultados, serão escolhidas as soluções que melhor se encaixem nos planos da universidade. Entre as possibilidades estão a geração de energia por painéis fotovoltaicos e o uso de energia a gás.

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“A partir dessa energia sustentável, buscamos trabalhar a acessibilidade, que é muito importante para nós”, afirmou. “Com a tecnologia da informação e o uso de inteligência artificial, queremos potencializar o ensino das engenharias e a área de esportes”, contou o reitor.