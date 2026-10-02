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REGIÃO NOROESTE

Carro e ônibus colidem no Dom Bosco, em BH, e 2 ficam feridos

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (2/10) na Rua Arantes e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Um dos feridos teve corte na cabeça

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
02/10/2026 13:01 - atualizado em 02/10/2026 13:01

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Foto mostra o estrago no carro que colidiu com ônibus na manhã desta sexta-feira (02/10);
Carro colidiu com ônibus na manhã desta sexta-feira (2/10) na região Noroeste de BH crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo um carro e um ônibus na manhã desta sexta-feira (2/10) na Rua Arantes, no Bairro Dom Bosco, região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 6h45.

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, segundo a equipe que foi ao local prestar os socorros, o carro rodou na pista e atingiu um poste. As duas vítimas estavam fora do veículo e foram amparadas por populares.

Uma das vítimas, uma mulher, apresentava dores na cervical e lombar, mas não tinha sinais de fraturas. A outra vítima, um homem, tinha um pequeno corte no lado esquerdo da cabeça, com sangramento já estancado.

Carro e ônibus colidem no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte;
Carro e ônibus colidem no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte; Corpo de Bombeiros/Divulgação

As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens, onde receberam atendimento. A ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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