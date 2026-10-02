Homem é preso com armas, munições e rede usada para caça ilegal em Minas

Uma equipe da Polícia Militar atendeu uma denúncia anônima de prática de caça ilegal de animais silvestres com uso de armas de fogo nessa quinta-feira (1º/10). A ocorrência foi registrada na Avenida Prefeito Clemente Esteves Ferraz, no bairro Acari, em Ataléia, no Vale do Mucuri.

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Segundo a denúncia, a prática ocorria em uma residência. Com a indicação do endereço, a equipe foi até o local para realizar as buscas e possíveis apreensões. Os policiais foram recebidos pelo proprietário, um homem de 38 anos, que, ao saber o teor da denúncia, permitiu a entrada da equipe para a inspeção, sem resistências.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontrados 1 rifle de fabricação artesanal de calibre 22, 1 arma de fogo tipo cartucheira, 224 munições intactas de calibre 22 e 61 munições intactas de arma de fogo de calibre 36. Além disso, a equipe encontrou uma rede de arremesso para animais escondida em um guarda-roupas.

Com as apreensões, foi constatada a prática ilegal de posse de arma de fogo e de munições. Por conta da apreensão da rede de animais, o homem precisará pagar multas no valor de R$ 520 e R$ 3.010,70, conforme previsto na legislação ambiental vigente. Ele recebeu voz de prisão e também foi informado sobre a obrigação de pagamento das multas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice