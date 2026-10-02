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CRIME AMBIENTAL

Homem é preso com armas, munições e rede usada para caça ilegal em Minas

Homem de 38 anos foi detido em flagrante na cidade de Ataléia, no Vale do Mucuri por porte ilegal de arma de fogo e vai ser obrigado a pagar multas

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
02/10/2026 12:31

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Armas, munições e rede de caça apreendidas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (1º/10)
Armas, munições e rede de caça foram apreendidas pela Polícia Militar nessa quinta-feira (1º/10) crédito: Polícia Militar/Divulgação

Uma equipe da Polícia Militar atendeu uma denúncia anônima de prática de caça ilegal de animais silvestres com uso de armas de fogo nessa quinta-feira (1º/10). A ocorrência foi registrada na Avenida Prefeito Clemente Esteves Ferraz, no bairro Acari, em Ataléia, no Vale do Mucuri.

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Segundo a denúncia, a prática ocorria em uma residência. Com a indicação do endereço, a equipe foi até o local para realizar as buscas e possíveis apreensões. Os policiais foram recebidos pelo proprietário, um homem de 38 anos, que, ao saber o teor da denúncia, permitiu a entrada da equipe para a inspeção, sem resistências.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontrados 1 rifle de fabricação artesanal de calibre 22, 1 arma de fogo tipo cartucheira, 224 munições intactas de calibre 22 e 61 munições intactas de arma de fogo de calibre 36. Além disso, a equipe encontrou uma rede de arremesso para animais escondida em um guarda-roupas.

Com as apreensões, foi constatada a prática ilegal de posse de arma de fogo e de munições. Por conta da apreensão da rede de animais, o homem precisará pagar multas no valor de R$ 520 e R$ 3.010,70, conforme previsto na legislação ambiental vigente. Ele recebeu voz de prisão e também foi informado sobre a obrigação de pagamento das multas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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