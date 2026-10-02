Corpo em decomposição é encontrado em prédio no Centro de BH

Um cadáver de uma mulher de 39 anos em estado de decomposição avançado foi encontrado em um prédio localizado na Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte, na manhã dessa quinta-feira (1º/9). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada nas primeiras horas do dia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames.

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A denúncia

Segundo a PMMG, a denúncia foi realizada por volta das 8h de ontem, quando o síndico de um prédio na Rua São Paulo relatou sentir mau cheiro vindo de um apartamento. O administrador do prédio chamou um chaveiro de confiança para acessar o imóvel.

Ao entrar no apartamento, encontraram o corpo de uma mulher de 39 anos, que residia no local, já em estado de decomposição avançado em cima do sofá. Além do corpo, um cachorro de pequeno porte também foi achado no interior do imóvel. O síndico afirmou que a mulher não era vista há quatro dias.



Segundo a polícia, apesar de o corpo estar em estado de decomposição avançado, prejudicando a constatação de lesões, foi certificado que o cadáver não tinha sinais de violência.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, assim que acionada, a perícia oficial compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), sendo necessária a devida identificação por meio da papiloscopia, além do exame de necropsia, a fim de apontar as circunstâncias e a causa da morte.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice