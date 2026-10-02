Homem confessa ter matado irmão por causa de um celular na Grande BH

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Um homem de 42 anos foi preso em Ibirité, na Grande BH, suspeito de matar o próprio irmão, de 40. À Polícia Militar, ele confessou o crime e afirmou que a briga começou após acusar a vítima de furtar seu celular.

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Os militares foram acionados por uma denúncia de homicídio em uma casa no bairro Novo Horizonte, em Ibirité. No local, encontraram a vítima sem vida, com o corpo parte no chão e parte sobre um sofá.

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Uma testemunha que estava na residência relatou aos policiais ter ouvido uma discussão entre os irmãos durante a madrugada. Por volta de 1h30, o suspeito questionava sobre o celular e acusava o irmão pelo furto do aparelho.

A mesma testemunha contou que a vítima já estava machucada quando o suspeito pegou uma pá e desferiu golpes contra ela. A pessoa afirmou ter pedido para que ele parasse com as agressões e ameaçou chamar a polícia.

Após o crime, o homem deixou a casa e foi localizado mais tarde em Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele disse aos militares que discutiu com o irmão por causa do celular e admitiu ter desferido os golpes. Alegou ter ficado assustado e, por isso, fugiu para a casa do filho.

O suspeito recebeu voz de prisão por homicídio e foi levado para uma unidade policial. A Polícia Civil informou que a perícia oficial e uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios de Ibirité estiveram no local para realizar os trabalhos de identificação e coleta de vestígios.

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O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames. O suspeito foi ouvido, e outras informações sobre o caso serão divulgadas posteriormente.