Homem baleado em praça de BH sobrevive a ataque surpresa

Um homem de 37 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (2/10) no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

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A vítima estava em uma praça na Rua São João da Serra, onde comia um lanche, quando foi abordada por um homem armado e encapuzado, que começou a atirar.

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O homem foi atingido nas costas e, mesmo ferido, tentou correr, mas foi baleado no braço.

Ele procurou atendimento em uma UPA da região e depois foi encaminhado para o hospital. Segundo informações, a vítima não corre risco de morrer. Ele informou aos policiais ter um vasto antecedente criminal e que a tentativa de homicídio possa estar relacionada a um desses delitos.

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A polícia busca os suspeitos do crime e continua nas investigações.