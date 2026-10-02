Homem baleado em praça de BH sobrevive a ataque surpresa
Vítima comia um lanche quando foi alvo de atirador encapuzado. Ele acredita que a tentativa de homicídio tenha relação com seu passado criminal
compartilhe
Um homem de 37 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (2/10) no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A vítima estava em uma praça na Rua São João da Serra, onde comia um lanche, quando foi abordada por um homem armado e encapuzado, que começou a atirar.
Leia Mais
-
Homem toma tiros depois de agredir suspeito de ameaçar populares em BH
-
Homem que teria ameaçado gangue é baleado na porta de casa em Betim
-
Homem é assassinado com onze tiros em bar da Região Norte de BH
O homem foi atingido nas costas e, mesmo ferido, tentou correr, mas foi baleado no braço.
Ele procurou atendimento em uma UPA da região e depois foi encaminhado para o hospital. Segundo informações, a vítima não corre risco de morrer. Ele informou aos policiais ter um vasto antecedente criminal e que a tentativa de homicídio possa estar relacionada a um desses delitos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A polícia busca os suspeitos do crime e continua nas investigações.