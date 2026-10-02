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REGIÃO NORDESTE

Homem baleado em praça de BH sobrevive a ataque surpresa

Vítima comia um lanche quando foi alvo de atirador encapuzado. Ele acredita que a tentativa de homicídio tenha relação com seu passado criminal

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Repórter
02/10/2026 00:00 - atualizado em 02/10/2026 10:27

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG (foto meramente ilustrativa) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 37 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (2/10) no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

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A vítima estava em uma praça na Rua São João da Serra, onde comia um lanche, quando foi abordada por um homem armado e encapuzado, que começou a atirar.

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O homem foi atingido nas costas e, mesmo ferido, tentou correr, mas foi baleado no braço.

Ele procurou atendimento em uma UPA da região e depois foi encaminhado para o hospital. Segundo informações, a vítima não corre risco de morrer. Ele informou aos policiais ter um vasto antecedente criminal e que a tentativa de homicídio possa estar relacionada a um desses delitos.

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A polícia busca os suspeitos do crime e continua nas investigações.

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