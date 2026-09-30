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FATALIDADE

Motociclista morre ao colidir com viatura da polícia durante perseguição

PMMG reitera que John Cléber Rodrigues dos Santos não tinha qualquer ligação com a perseguição ou com o suspeito que estava sendo perseguido

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/09/2026 14:21

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Viatura da PMMG
Polícia investiga a causa da morte do motociclista crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um motociclista morreu ao ser atingido por uma viatura da Polícia Militar (PMMG) na noite dessa terça-feira (29/9) no bairro Joá, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Os militares perseguiam um suspeito no momento do acidente.

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Segundo a PMMG, uma equipe realizava a busca por um Hyundai BH20, que era conduzido por um foragido da Justiça conhecido por práticas criminosas na cidade. Ao passar por um cruzamento, a viatura atingiu a motocicleta conduzida por John Cléber Rodrigues dos Santos, morador de Lagoa Santa. A vítima morreu no local.

Após o acidente, o condutor do HB20 seguiu em alta velocidade e bateu o veículo. Com a colisão, o suspeito abandonou o carro e continuou a fuga.

A PMMG afirmou que John era uma pessoa de bem e não tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas na cidade. A corporação também declarou que um inquérito já foi instaurado para esclarecer as circunstâncias que envolveram o ocorrido.

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“A Polícia Militar e os militares da 8ª Companhia de Polícia Militar Independente, especialmente aqueles diretamente envolvidos na ocorrência, reiteram seu profundo pesar pelo ocorrido e pelo falecimento do senhor John Cléber Rodrigues dos Santos. O fato é recebido com enorme tristeza e profunda consternação, e a instituição se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor", disse a corporação por meio de nota.

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