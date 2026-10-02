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Polícia Civil fecha farmácia clandestina que vendia anabolizantes em BH

Ação em Santa Inês apreendeu centenas de substâncias proibidas; investigação teve início após apuração sobre um esquema de adulteração de veículos

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/10/2026 08:35 - atualizado em 02/10/2026 08:38

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Polícia Civil fecha farmácia clandestina que vendia anabolizantes em BH
Pílulas, cápsulas e seringas, similares aos anabolizantes e medicamentos apreendidos em BH, alertam para os perigos do mercado clandestino crédito: Freepik

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu centenas de medicamentos e anabolizantes em um estabelecimento clandestino no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte. Dois homens, de 35 e 27 anos, foram abordados enquanto transportavam o material.

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Os suspeitos foram levados à delegacia e, após serem ouvidos e pagarem fiança, foram liberados. Eles continuam sob investigação, que teve início a partir de uma apuração sobre adulteração de veículos. Durante as diligências, os investigadores identificaram um imóvel que funcionava como uma farmácia para venda irregular dos produtos.

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No local, os policiais encontraram centenas de produtos anabólicos, medicamentos, uma geladeira, celulares e computadores. Segundo o delegado Roberto Veran, a origem do material ainda não foi confirmada, mas a polícia suspeita que parte tenha vindo do Paraguai. Os aparelhos eletrônicos serão analisados para auxiliar na investigação.

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A Polícia Civil também recebeu informações de que médicos compravam medicamentos no estabelecimento. A investigação prossegue para identificar outros possíveis integrantes do grupo. Entre os crimes apurados estão tráfico de drogas, armazenamento inadequado de medicamentos, contrabando e descaminho.

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