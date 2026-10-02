BR-381: acidente entre caminhão e caminhonete deixa um morto

Um acidente na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, deixou uma vítima na manhã desta sexta-feira (2/10).

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 7h de hoje para um acidente na altura da região conhecida como Corte de Pedra. Chegando ao local, constataram que havia uma batida entre uma carreta e uma caminhonete.

O médico da unidade constatou a morte do motorista da caminhonete. Já o condutor do caminhão não apresentava ferimentos.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Nova 381 realizaram interdição com sinalização na via para assegurar a segurança na região. Além disso, o acidente causou vazamento de óleo na pista, fazendo com que materiais absorventes e serragem fossem colocados na pista para solucionar o problema.

Acidente com caminhão e caminhonete faz uma vítima em João Monlevade Corpo de Bombeiros/Divulgação

As equipes seguem no local ao longo da manhã de hoje, esperando os trabalhos periciais para que possam dar continuidade aos procedimentos necessários, incluindo o desencarceramento e a retirada da vítima do veículo.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice