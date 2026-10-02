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A ‘fuga’ de empresários às vésperas da eleição

A elite do PIB brasileiro tem tentado escapar das cobranças de última hora das chamadas "moscas da política"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/10/2026 15:20

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A ‘fuga’ de empresários às vésperas da eleição
A ‘fuga’ de empresários às vésperas da eleição crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Boa parte dos maiores empresários do país, de diversos setores, não aguenta mais as cobranças de políticos nesta reta final da campanha.

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A coluna soube de pelo menos dois deles que se recolheram e desligaram os telefones ou estão ignorando as insistentes mensagens e ligações da classe política.

Aproveitaram estes dias que antecedem o primeiro turno para “tirar férias” com a família, dentro e fora do país.

Os candidatos pegajosos, em busca de volumosas contribuições, são chamados, nos bastidores, pela elite do PIB de “moscas da política”.

A agressividade do approach neste ano tem chamado a atenção de empresários. A turma cobra grana sempre “para ontem”, alegando que a reserva acabou e que é preciso “vencer a eleição para seguir ajudando”.

E ninguém mais fala em menos de sete dígitos, ou seja, querem pelo menos R$ 1 milhão no bolso.

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E olha que tem fundo eleitoral, fundo partidário e elas, as emendas.

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