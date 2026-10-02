Vídeo: chove extremamente forte na Região Centro-Sul de BH

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou chuva extremamente forte na tarde desta sexta-feira (2/10). O indicativo de precipitações é de intensidade moderada a forte foi emitido pela Defesa Civil.

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No Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, a reportagem flagrou a força da chuva que chegou a se acumular nas rodas dos carros, próximo às calçadas. Registros feitos pela equipe também demonstram nuvens escuras no Bairro Buritis, na Região Oeste, e a água caindo, além dos raios e trovões.

Segundo o órgão municipal, a capital mineira pode registrar pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 70km/h. O aviso é válido até às 8h deste sábado (3).

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Conforme a Defesa Civil, além da Centro-Sul, a Região Noroeste também recebeu as pancadas mais fortes, com 5mm caindo a cada 5 minutos. Nas regiões Oeste e Leste tiveram chuva forte, e as demais oscilaram entre chuva fraca e moderada. Todas as regiões da cidade registraram água caindo.