Assine
overlay
Início Gerais
DEFESA CIVIL

Vídeo: chove extremamente forte na Região Centro-Sul de BH

Capital mineira recebeu alerta de pancadas fortes e chance de granizo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/10/2026 14:48 - atualizado em 02/10/2026 14:50

compartilhe

×
Chuva forte no Bairro Funcionários, em BH
Chuva forte no Bairro Funcionários, em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou chuva extremamente forte na tarde desta sexta-feira (2/10). O indicativo de precipitações é de intensidade moderada a forte foi emitido pela Defesa Civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, a reportagem flagrou a força da chuva que chegou a se acumular nas rodas dos carros, próximo às calçadas. Registros feitos pela equipe também demonstram nuvens escuras no Bairro Buritis, na Região Oeste, e a água caindo, além dos raios e trovões.

Leia Mais

Segundo o órgão municipal, a capital mineira pode registrar pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 70km/h. O aviso é válido até às 8h deste sábado (3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a Defesa Civil, além da Centro-Sul, a Região Noroeste também recebeu as pancadas mais fortes, com 5mm caindo a cada 5 minutos. Nas regiões Oeste e Leste tiveram chuva forte, e as demais oscilaram entre chuva fraca e moderada. Todas as regiões da cidade registraram água caindo.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay