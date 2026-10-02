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RAIOS E TROVÕES

BH está sob alerta de granizo nesta sexta-feira (2/10)

Capital mineira está sob previsão de chuva forte nas próximas duas horas, segundo a Defesa Civil Municipal

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Repórter
02/10/2026 14:39 - atualizado em 02/10/2026 15:03

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Geada na primavera? Nova onda de frio vai avançar pelo Brasil
Chuva atinge BH nesta sexta-feira (3) crédito: Freepik

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta preventivo para a ocorrência de chuva de granizo acompanhada de pancadas de intensidade moderada a forte nas próximas duas horas na capital mineira.

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A população deve redobrar a atenção e adotar medidas de proteção para evitar acidentes e prejuízos materiais.

O mapa emitido pela Defesa Civil, mostra a intensidade da chuva registrada das 13h50 às 13h55 de 2/10/2026.

O que significa cada intensidade:

O mapa é atualizado constantemente. No último alerta, a Regional Oeste já registrava chuva de intensidade forte (laranja), e as Regionais Pampulha, Centro-Sul, Noroeste, Venda Nova e Norte registravam chuva fraca a moderada. 

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