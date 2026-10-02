BH está sob alerta de granizo nesta sexta-feira (2/10)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta preventivo para a ocorrência de chuva de granizo acompanhada de pancadas de intensidade moderada a forte nas próximas duas horas na capital mineira.

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A população deve redobrar a atenção e adotar medidas de proteção para evitar acidentes e prejuízos materiais.

O mapa emitido pela Defesa Civil, mostra a intensidade da chuva registrada das 13h50 às 13h55 de 2/10/2026.

O que significa cada intensidade:

Forte: 2,6 mm a 5,0 mm

Moderada: 1,1 mm a 2,5 mm

Fraca: 0,1 mm a 1,0 mm

Sem Chuva: 0,0 mm Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O mapa é atualizado constantemente. No último alerta, a Regional Oeste já registrava chuva de intensidade forte (laranja), e as Regionais Pampulha, Centro-Sul, Noroeste, Venda Nova e Norte registravam chuva fraca a moderada.