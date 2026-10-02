CNN Brasil bate a GloboNews e se torna o canal de notícias mais visto

A liderança entre os canais de notícias da TV brasileira mudou de mãos em setembro. Dados do Ibope mostram que a CNN Brasil foi sintonizada por 11,8 milhões de pessoas ao longo do mês, 200 mil a mais que a GloboNews, que somou 11,6 milhões.

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A medição é feita pelo Painel Nacional de Televisão (PNT), que cobre os 15 maiores mercados de TV do país, e considera o alcance, ou seja, o número de pessoas diferentes que assistiram ao canal no período. Não se trata da audiência média. Entram na conta tanto os assinantes de operadoras de TV paga quanto o público que acompanha a programação por outros meios, como as transmissões ao vivo no YouTube e as plataformas de streaming.

De acordo com a CNN Brasil, o resultado não tem recorte de público e representa um crescimento de 36% em relação a agosto. A emissora afirma ainda que seu alcance seria maior se fossem incluídos os mais de 20 milhões de espectadores nas TVs conectadas das marcas Samsung, LG e TCL, onde a GloboNews não está disponível.

A virada foi celebrada nos bastidores do canal, que pertence ao empresário Rubens Menin e completou seis anos no ar em março. Setembro também trouxe outras marcas para a emissora.

Recorde no YouTube

No dia 15, a CNN Brasil transmitiu a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisou o caso envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A cobertura foi a live mais assistida do YouTube naquele dia, com pico de 467 mil aparelhos conectados ao mesmo tempo. Segundo a emissora, a transmissão ficou no topo do ranking global da Streams Charts durante quase todo o dia.

No acumulado do mês, o canal passou de 288 milhões de visualizações na plataforma, das quais mais de 160 milhões foram intencionais. É o melhor desempenho da CNN Brasil no YouTube desde a estreia, em março de 2020.

Indicação ao Caboré e índices de confiança

Ainda em setembro, a emissora foi indicada ao Prêmio Caboré 2026, a principal premiação da publicidade brasileira, na categoria "Produtor de Conteúdo", que avalia a atuação multiplataforma.

A CNN Brasil também cita resultados de pesquisas de reputação. No Digital News Report 2026, do Instituto Reuters, ligado à Universidade de Oxford, o canal aparece com 62% de confiança, o maior índice entre os veículos de notícias do país, e com 17% de desconfiança, o menor do setor. Em levantamento da InPress/IBPAD com executivos de alto escalão, foi a marca mais lembrada espontaneamente quando o assunto é neutralidade política, citada por 21% dos entrevistados.

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Eleições

A expectativa da emissora é repetir os números expressivos neste domingo (4/10), na cobertura das eleições. A apuração será conduzida por Márcio Gomes, Tainá Falcão, Gustavo Uribe e Iuri Pitta, a partir das 16h.